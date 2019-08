Börsenplätze HOCHTIEF-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

97,70 EUR -0,96% (28.08.2019, 11:42)



Tradegate-Aktienkurs HOCHTIEF-Aktie:

97,75 EUR -0,81% (28.08.2019, 11:48)



ISIN HOCHTIEF-Aktie:

DE0006070006



WKN HOCHTIEF-Aktie:

607000



Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOT



Nasdaq OTC Ticker-Symbol HOCHTIEF-Aktie:

HOCFF



Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (28.08.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der Nord LB:Frank Schwope, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bausektor die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) zu halten.Der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie habe Ende Juli mitgeteilt, dass die Betriebe mit 20 und mehr Mitarbeitern in den ersten fünf Monaten 2019 ein Umsatzwachstum im Bauhauptgewerbe in Höhe von nominal 16,1% erzielt hätten. Im Monat Mai 2019 hätten die Unternehmen ein Umsatzplus von 13,1% geschafft. Preisbereinigt habe der Zuwachs bei 7,2% gelegen. Während die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe in den ersten fünf Monaten 2019 um 12,6% zugelegt hätten, habe sich das Wachstum im Mai auf 8,0% belaufen.Die Entwicklung innerhalb der Bausparten sei im Mai recht unterschiedlich ausgefallen: Derweil die Nachfrage im Wohnungsbau ungebrochen hoch gewesen sei (+16,9%), sei diese im Öffentlichen Bau nur um nominal 2,4% gestiegen. "Real ist das ein deutliches Minus. Schuld daran ist auch der Straßenbau, für den - trotz des Investitionshochlaufs des Bundes - sogar nominal ein Minus ausgewiesen wurde", habe der Hauptgeschäftsführer des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie Dieter Babiel erklärt. "Diese vergleichsweise schwache Entwicklung ist aber auch darauf zurückzuführen, dass wir mittlerweile ein hohes Auftragsniveau erreicht haben."Der HOCHTIEF-Konzern habe bei den Auftragseingängen im 1. Halbjahr 2019 ein Plus von 13,3% auf EUR 14,553 Mrd. erzielen können. Der Auftragsbestand per 30.06.2019 habe sich um 8,4% auf EUR 49,425 Mrd. erhöht. Der Umsatz des Konzerns sei um 7,2% auf EUR 12,009 Mrd. verbessert worden. Nach Steuern und Anteilen Dritter sei ein um 21,4% auf EUR 278,7 Mio. gesteigerter Konzerngewinn verblieben. Der Vorstand rechne für das laufende Geschäftsjahr 2019 weiterhin mit einem operativen Konzerngewinn im Bereich von EUR 640 Mio. bis EUR 680 Mio., wobei alle Divisions und Abertis zur weiter verbesserten Performance des Konzerns beitragen sollten.Obwohl die Branchenunternehmen stark ausgelastet seien, sei der Bestand an Aufträgen nach wie vor hoch, sodass die Reichweite der Auftragsbestände für mehr als vier Monate ausreiche. Die Firmen würden immer noch von dem niedrigen Zinsumfeld profitieren, wenngleich die weltweiten Handelskonflikte belasten würden. Die Unternehmen der Baubranche erachte Schwope weiterhin als angemessen bewertet und bestätige für den Sektor das Rating "neutral".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HOCHTIEF AG": Keine vorhanden.