Kurzprofil HOCHTIEF AG:



Die HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) ist ein technisch ausgerichteter, globaler Infrastrukturkonzern mit führenden Positionen in seinen Kernaktivitäten Bau, Dienstleistungen und Konzessionen/Public-Private-Partnerships (PPP) und mit Tätigkeitsschwerpunkten in Australien, Nordamerika und Europa.



Mit zirka 64.000 Mitarbeitern und Umsatzerlösen von rund 24 Mrd. Euro im Jahr 2018 ist HOCHTIEF weltweit auf entwickelte Märkte fokussiert. In Australien ist der Konzern mit CIMIC Marktführer. In den USA ist HOCHTIEF über Turner die Nummer 1 im gewerblichen Hochbau und zählt mit Flatiron zu den wichtigsten Anbietern im Tiefbau, hauptsächlich für Verkehrsinfrastruktur. Dem Konzern gehört ein 20%-Anteil an Abertis, dem führenden internationalen Mautstraßenbetreiber.



HOCHTIEF ist wegen seines Engagements um Nachhaltigkeit seit 2006 in den Dow Jones Sustainability Indices vertreten. Weitere Informationen unter www.hochtief.de/presse. (08.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HOCHTIEF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Baukonzerns HOCHTIEF AG (ISIN: DE0006070006, WKN: 607000, Ticker-Symbol: HOT, Nasdaq OTC-Symbol: HOCFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Als einer der führenden internationalen Baukonzerne realisiere HOCHTIEF rund um den Globus Infrastrukturprojekte. Neun von zwölf Analysten würden derzeit zum Kauf der Aktie raten. Verkaufsempfehlungen gebe es keine. Mit 144,54 Euro würden die Analysten in den kommenden zwölf Monaten im Schnitt ein Kurspotenzial von rund 35 Prozent sehen. Passend dazu, stehe die Aktie vor einem frischen Kaufsignal.Als einer der führenden internationalen Baukonzerne realisiere HOCHTIEF rund um den Globus Infrastrukturprojekte. Im laufenden Jahr hätten die Essener, die mehrheitlich zum spanischen Bau-Riesen ACS gehören würden, mit ganz speziellen Baustellen zu kämpfen gehabt. Zum einen habe der Aktienverkauf des zweiten Großaktionärs und Autobahnbetreibers Atlantia belastet, der seinen Anteil von 24 auf 18 Prozent reduziert habe. Zudem hätten Vorwürfe der Bilanzkosmetik bei der australischen Tochter Cimic für negative Impulse gesorgt - und fallende Kurse. Die HOCHTIEF-Aktie sei seit dem Frühjahr um 30 Prozent abgesackt.Mit den Halbjahreszahlen sei der Ausblick bestätigt worden. Gut laufende Geschäfte in Nordamerika, eine bessere Entwicklung in Europa und die Hoffnung auf eine Trendwende in Australien würden Mut machen. Der Auftragsbestand habe um 8,4 Prozent auf knapp 50 Milliarden Euro zugenommen. Die Aktie habe sich im Bereich um 100 Euro stabilisieren können.Im Gesamtjahr dürfte sich die Übernahme des spanischen Mautbetreibers Abertis positiv im Zahlenwerk bemerkbar machen. "Die zweite Jahreshälfte ist in unserer Branche tendenziell stärker. Wir sind voll auf Kurs, unsere Guidance für das Geschäftsjahr 2019 zu erreichen", so Vorstand Marcelino Fernández Verdes. Frische Zahlen gebe es am 7. November.Das erste Ziel warte aus technischer Sicht bei 112,50 Euro, ehe die Aktie im Rahmen der überfälligen Gegenbewegung Kurs auf die 130-Euro-Marke nehmen sollte. Bis zum durchschnittlichen Kursziel der Analysten sei dann noch immer reichlich Luft."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit einem Call auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 08.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.