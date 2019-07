Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (09.07.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, setzt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) aus.Nachdem HOCHDORF bereits Mitte Mai vor dem Hintergrund der aktuellen operativen Situation ein Strategie-Update angekündigt habe, habe das Unternehmen gestern erste Maßnahmen zum Konzernumbau bekannt gegeben.Fokussierung auf Baby Care: Demnach werde sich HOCHDORF zukünftig auf den Bereich Baby Care (Umsatz 2018: 176,0 Mio. Euro; Anteil am Konzernumsatz: 31,4%) konzentrieren. Allerdings sehe die Geschäftsleitung für den größten Segmentumsatzlieferanten Pharmalys in der derzeitigen Aufstellung im Unternehmen keinen nachhaltigen Erfolg mehr und prüfe strategische Optionen für die 51%ige Tochter.Verkauf der Uckermärker Milch GmbH geplant: HOCHDORF plane zudem, Babynahrung zukünftig ausschließlich in der Schweiz zu produzieren, wodurch der Produktionsstandort in Deutschland seine operative Relevanz verliere. Dementsprechend werde HOCHDORF die Uckermärker Milch GmbH verkaufen und darüber hinaus in den nächsten zwölf Monaten eine neue Strategie für das Segment Dairy Ingredients (Umsatz 2018: 354,4 Mio. Euro; Anteil am Konzernumsatz: 63,2%) erarbeiten.Skalierung des Bereichs Cereals & Ingredients gescheitert: Vor dem Hintergrund des seit Jahren stockenden Wachstums bei Cereals & Ingredients werde HOCHDORF Teile dieses Bereichs (nicht-milchbasierte Spezial-Sprühprodukte und Health-Supplements) in Dairy Ingredients integrieren. HOCHDORFs 90%ige Beteiligung an HOCHDORF South Africa Ltd. werde demnächst veräußert, für andere Tochtergesellschaften (Marbacher Ölmühle GmbH, Snapz Foods AG sowie die Zifru Trockenprodukte GmbH) würden strategische Alternativen geprüft.Umsatz- und Ergebnispotenzial derzeit nicht abzuschätzen: Obwohl der Analyst bereits deutlich unter den Konsensschätzungen für dieses Jahr sowie für 2020 und 2021 gelegen habe, würden aufgrund der anstehenden Restrukturierungsmaßnahmen Umsatz- und Ergebnis für 2019 signifikant unter seinen Schätzungen sowie unter dem Vorjahreswerten liegen. Darüber hinaus sei anzunehmen, dass HOCHDORF nach einer erfolgreichen Fokussierung auf den Bereich Baby Care ein nennenswert niedrigeres Umsatzpotenzial aufweisen werde. Deshalb seien sowohl die Modellannahmen des Analysten als auch die des Konsens' obsolet. Eine genaue Beurteilung eines realistischen Umsatz- und Ergebnisniveaus werde erst nach der genauen Spezifizierung der avisierten Maßnahmen möglich sein. Allein durch den Verkauf der Uckermärker Milch GmbH sowie die Aufgabe des Bereichs Cereals & Ingredients dürfte sich nach Erachten des Analysten das Umsatzniveau ceteris paribus jedoch bereits um ca. 30% verringern.HOCHDORF werde in den nächsten Monaten und Quartalen eine radikale aber notwendige Restrukturierung durchlaufen, deren Ergebnis heute noch nicht absehbar sei.Vor dem Hintergrund der geringen Visibilität, auch wegen der neu zu verhandelnden Unternehmensfinanzierung, setzt Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, das Rating für die HOCHDORF-Aktie bis auf weiteres aus. (Analyse vom 09.07.2019)