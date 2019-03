Börsenplätze HOCHDORF-Aktie:



Kurzprofil HOCHDORF Holding AG:



Die HOCHDORF-Gruppe (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) gehört zu den Schweizer Marktleadern im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung wertvoller Nahrungsmittel und Ingredienzen aus Milch, Getreide und Ölsaaten. Die HOCHDORF-Gruppe ist stolz, mit ihrer Arbeit weltweit einen wichtigen Beitrag zur Gesundheit von Babys, Kindern und Erwachsenen jeden Alters zu leisten.



Die HOCHDORF-Gruppe ist in den Bereichen Dairy Ingredients, Baby Care sowie Cereals & Ingredients tätig und beschäftigt rund 570 Mitarbeitende. Ihre Produkte werden weltweit in über 80 Ländern verkauft. Zu ihren Kunden zählen die Lebensmittelindustrie sowie der (Detail-)Handel. (22.03.2019/ac/a/a)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - HOCHDORF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Frank Laser von der Montega AG:Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HOCHDORF Holding AG (ISIN: CH0024666528, WKN: A0MYT7, Ticker-Symbol: 1Z3, SIX Swiss Ex: HOCN) von "kaufen" auf "halten" herunter.HOCHDORF habe am Dienstag seinen Geschäftsbericht 2018 veröffentlicht und seine im Dezember reduzierten Gesamtjahresziele erreicht. Aufgrund diverser negativer Einflussfaktoren hätten jedoch Umsatz und Ergebnis deutlich unter den Vorjahreswerten gelegen. Zudem habe das Unternehmen vor dem Hintergrund einer anhaltend sehr geringen Visibilität auf eine Umsatz- und Ergebnisprognose für 2019 verzichtet.Mit 561,0 Mio. CHF habe HOCHDORF die avisierte Umsatz-Bandbreite von 540 bis 570 Mio. CHF erreicht. Trotz leicht gestiegener verarbeiteter Flüssigmengen (+1,7%) habe jedoch aufgrund einer deutlichen Abnahme der produzierten Menge (141.380 Tonnen, -24,2%) ein nennenswerter Rückgang (-6,6%) gegenüber dem Vorjahreswert hingenommen werden müssen. Ursächlich sei das anhaltend schwierige Milchgeschäft gewesen, das zu einem um 12,5% gesunkenen Umsatz im Bereich Dairy Ingredients geführt habe. Getrieben von höher als erwarteten Erlösen bei Bimbosan und trotz deutlicher Einbußen in China sowie einer enttäuschenden Entwicklung bei Pharmalys seien die Umsätze im Bereich Baby Care um 4,3% auf 176,0 Mio. CHF gestiegen. Das Segment Cereals & Ingredients habe mit 30,7 Mio. CHF 15,0% über dem Vorjahreswert gelegen.EBIT lediglich am unteren Ende der reduzierten Bandbreite: Ein niedrigeres Ergebnis bei Pharmalys, fehlende Umsatzbeiträge des attraktiven China-Geschäftes sowie Verspätungen bei der neuen Sprühturmlinie T9 hätten zusammen mit der deutlich höheren Wettbewerbsintensität im Bereich Dairy Ingredients zu signifikanten Ergebniseinbußen geführt. Zusätzlich sei das EBIT durch den Einmaleffekt des Verkaufs der HOCHDORF Baltic Milk mit 2,9 Mio. CHF negativ belastet worden. In Summe sei das operative Ergebnis um 56,2% auf 18,6 Mio. CHF gefallen.Dividende unverändert: Trotz des enttäuschenden Geschäftsjahres plane das Unternehmen, der Generalversammlung eine unveränderte Dividende i.H.v. 4,00 CHF pro Aktie vorzuschlagen, womit das Vertrauen in die festgelegte Strategie und deren erfolgreiche Umsetzung zum Ausdruck gebracht werden solle.Nach einem enttäuschenden Geschäftsjahr 2018 werde auch 2019 operativ mit vielen Problemen behaftet sein, die das Unternehmen in den nächsten Monaten lösen muss und die den Newsflow bestimmen sollten.Da Frank Laser, Aktienanalyst der Montega AG, hieraus kurzfristig keine positiven Katalysatoren für den Aktienkurs erwarten, stufen er die die HOCHDORF-Aktie mit einem neuen Kursziel von 115,00 CHF (zuvor: 150,00 CHF) von "kaufen" auf "halten" herab. (Analyse vom 22.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link