Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

13,96 EUR +1,45% (07.05.2021, 11:42)



Xetra-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

13,90 EUR +2,36% (07.05.2021, 11:26)



ISIN HENSOLDT-Aktie:

DE000HAG0005



WKN HENSOLDT-Aktie:

HAG000



Ticker-Symbol HENSOLDT-Aktie:

HAG



Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (07.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in der aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Mit starken Zahlen zum ersten Quartal könne der Rüstungselektronik-Hersteller HENSOLDT überzeugen. Nachdem die Aktie in den vergangenen Tagen seit dem Einstieg von Leonardo massiv unter Druck geraten sei, würden die guten Ergebnisse nun für eine erste Gegenbewegung sorgen.HENSOLDT habe im ersten Quartal eine Flut von Aufträgen erhalten und seinen Verlust eingedämmt. Vor allem dank eines Großauftrags der Deutschen Luftwaffe für Systeme für den Kampfjet Eurofighter seien insgesamt Bestellungen über gut 546 Millionen Euro eingegangen, habe der Konzern mitgeteilt. Das sei fast dreimal so viel wie ein Jahr zuvor. Der Umsatz habe um sechs Prozent auf knapp 209 Millionen Euro angezogen.Unter dem Strich habe die frühere Airbus-Tochter HENSOLDT weiter in den roten Zahlen gesteckt. Im Vergleich zum ersten Quartal 2020 habe sich das Minus jedoch um rund zwei Drittel auf knapp 22 Millionen Euro verringert. Das um Sondereffekte bereinigte EBITDA sei um knapp ein Viertel auf rund 15 Millionen Euro zurückgegangen. Für das laufende Jahr halte der Vorstand an seinen Finanzzielen fest und rechne weiterhin mit einem währungs- und portfoliobereinigten Konzernumsatz zwischen 1,4 und 1,6 Millionen Euro.Der Kurssprung nach dem Leonardo-Einstieg sei innerhalb weniger Tage mehr als abverkauft worden. Dabei zeige der Kaufpreis von 23 Euro je Aktie durchaus, welches Potenzial die Italiener HENSOLDT zutrauen würden. Auch die vollen Auftragsbücher würden für den SDAX-Konzern sprechen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: