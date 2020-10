Tradegate-Aktienkurs HENSOLDT-Aktie:

Kurzprofil HENSOLDT AG:



HENSOLDT (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) ist ein deutscher Champion für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen mit Hauptsitz in Taufkirchen bei München. In Europa ist HENSOLDT das größte auf Verteidigungs- und Sicherheitselektronik spezialisierte Haus mit Spitzenpositionen bei erfolgskritischen Verteidigungs- und Nicht-Verteidigungseinsätzen (Quelle: Renaissance Strategic Advisors).



Als führender reiner Verteidigungs- und Sicherheitselektronikspezialist in Europa bietet HENSOLDT mit einem plattformunabhängigen Konzept (Quelle: Renaissance Strategic Advisors) einer breiten Kundenbasis Spitzentechnologien an. Das Portfolio umfasst Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Systeme, die in Flugzeugen verwendet werden, wie z.B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z.B. Wärmebildgeräte). Die Produkte werden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt.



HENSOLDT kombiniert ein stabiles, kundenfokussiertes Geschäftsmodell auf Basis plattformunabhängiger Lösungen mit attraktiven Margen und vielversprechendem Wertzuwachs. Die Technologie und Produkte sind in vier Geschäftsbereiche gegliedert: (i) Radar, IFF & COMMS, (ii) Spectrum Dominance & Airborne Solutions, (iii) Customer Solutions und (iv) Optronics. Häufig bietet HENSOLDT jedoch eine Vielzahl der Produkte aus verschiedenen Geschäftsbereichen für eine bestimmte Plattform an oder kombinieren Technologien, um ein integriertes Produkt zu schaffen. Um das breite Produktangebot zu vervollständigen und maßgeschneiderte Konzepte zu gewährleisten, unterstützt das Unternehmen seine Kunden mit einem integrierten Logistik- und Service-Angebot.



HENSOLDT ist in den Bereichen Luft, Land, See und Sicherheit tätig. (16.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





München (www.aktiencheck.de) - HENSOLDT-Aktienanalyse von "AnlegerPlus News":Die Experten von "AnlegerPlus News" nehmen in der aktuellen Veröffentlichung die Aktie der HENSOLDT AG (ISIN: DE000HAG0005, WKN: HAG000, Ticker-Symbol: HAG) unter die Lupe.Trotz des unsicheren konjunkturellen Umfeldes hätten sich in den letzten Wochen einige Unternehmen aufs Börsenparkett gewagt. Das IPO des Herstellers von Freizeitfahrzeugen Knaus Tabbert bringe den Erstzeichnern bisher Kursgewinne, der Aktienkurs notiere aktuell über dem Emissionspreis. Wer beim IPO des Technologiekonzerns HENSOLDT zum Zug gekommen sei, sehe in seinem Depot dagegen rot. Denn aktuell notiere die Aktie bei 10,71 Euro und damit deutlich unter dem Emissionspreis von 12 Euro. Aber selbst auf diesem Niveau dränge sich ein Investment aus Sicht der Experten nicht auf.HENSOLDT sei ein deutscher Technologiekonzern für Verteidigungs- und Sicherheitssensorlösungen. Das Portfolio umfasse Sensorlösungen in den Bereichen Radar, elektronische Kriegsführung, Avionik (elektronische Flugzeugsysteme, wie z. B. Crash-Recorder) und Optronik (elektro-optische Systeme, wie z. B. Wärmebildgeräte). HENSOLDT-Produkte würden zum Schutz von Verteidigungsplattformen, kritischen Infrastrukturen, zivilen Einrichtungen und Wildtieren eingesetzt. Mit mehr als 5.400 Mitarbeitern habe man 2019 einen Umsatz von 1,11 Mrd. Euro erzielt.Ein Blick in die ungeprüfte Zwischenbilanz zum 30.06.2020 offenbare einen hoch-verschuldeten Konzern, der es bei einer Bilanzsumme von 2,55 Mrd. Euro auf ein Eigenkapital von gerade einmal 67 Mio. Euro bringe. Das entspreche einer Eigenkapitalquote von sehr schwachen 2,6%. Vielleicht sei ja wenigstens das Konzernergebnis ein Lichtblick? Eher nicht, nach den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres stehe ein Fehlbetrag von 87,6 Mio. Euro zu Buche.Es sei also klar, dass eine Eigenkapital-stärkung unerlässlich sei. Beim Börsengang seien insgesamt 38,3 Millionen Inhaberaktien bei Investoren platziert worden. 25 Millionen davon würden aus einer Kapitalerhöhung und 13,3 Millionen aus dem Besitz der Beteiligungsgesellschaft KKR stammen. Mit den eingeworbenen 300 Mio. Euro frischem Geld sollten gemäß Wertpapier-prospekt u. a. alle Finanzverbindlichkeiten im Rahmen der bestehenden vorrangigen Finanzierungsvereinbarung der Gruppe getilgt werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze HENSOLDT-Aktie: