Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (10.02.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Mit Meldung vom 05.02.2020 habe die HELMA Eigenheimbau AG die Sicherung weiterer Ferienimmobilienprojekte bekannt gegeben. Über die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH sei dabei ein 33.200 qm großes Grundstück auf der Nordsee-Halbinsel Butjadingen, einer beliebten Urlaubsregion, erworben worden. Im Rahmen des neuen Projektes "NordseeResort Burhave" sollten rund 190 Einheiten errichtet werden. Zusätzlich dazu habe die HELMA-Tochter ein weiteres 233.500 qm großes Grundstück im Naturpark Sauerland-Rothaargebirge am Sorpesee, einer ebenfalls bekannten Tourismusregion, erworben. Es sollten hier rund 350 Ferienhäuser- und Wohnungen im mittleren Preissegment entstehen.Insgesamt belaufe sich das zu realisierende Umsatzvolumen beider Projekte auf rund 150 Mio. EUR, wodurch insgesamt das Projektvolumen im Ferienimmobilienbereich signifikant erhöht werden dürfte. Der zuletzt per 31.12.2018 veröffentlichte Projektstand habe Ferienimmobilienprojekte in Höhe von insgesamt 373,00 Mio. EUR beinhaltet, so dass die nun neu hinzugekommenen beiden Ferienimmobilienresorts rund 40% des bisherigen Volumens ausmachen würden. Nach Unternehmensangaben könnte der Vertriebsstart im kommenden Geschäftsjahr 2021 erfolgen, wobei sich die Realisierung, ähnlich wie bei den anderen Ferienimmobilienprojekten, über mehrere Geschäftsjahre erstrecken werde.Auf Basis der bereits gesicherten Grundstücke habe die Gesellschaft zum 31.12.2018 ein Umsatzpotenzial in Höhe von insgesamt 1.369 Mio. EUR kommuniziert. Dieses habe die geplante Fertigstellung von insgesamt 3.365 Einheiten umgefasst, die über die kommenden fünf Jahre erfolgen sollte. Mit den beiden neuen Grundstücken dürfte, unter der realistischen Annahme, dass die in 2019 realisierten Projekte durch Projektneuzugänge ersetzt worden seien, das Umsatzpotenzial sogar über 1,4 Mrd. EUR angestiegen sein.Unverändert gelte dabei die Rechnung der Analysten, wonach alleine im Bauträgerbereich, sollten die genannten Umsatzpotenziale in den nächsten fünf Jahren gehoben werden, jährliche Umsatzerlöse von rund 280 Mio. EUR gut zu erreichen seien. Mit den neuerlichen Grundstückserwerben werde diese Annahme noch weiter unterfüttert. Darüber hinaus plane die Gesellschaft im Bereich der Baudienstleistungen, in dem Objekte auf den Käufergrundstücken errichtet würden, jährliche Umsatzerlöse von rund 100 Mio. EUR zu erzielen. Damit sei die jährliche Umsatzzielgröße von rund 300 Mio. EUR sehr realistisch.Die Analysten würden ihre Umsatz- und Ergebnisschätzungen gegenüber ihrer letzten Researchstudie (Studie vom 22.08.2019) unverändert beibehalten.Auf Grundlage ihres ebenfalls unveränderten DCF-Bewertungsmodells bestätigen Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ihr Kursziel in Höhe von 65,00 EUR und vergeben, angesichts des Kurspotenzials von über 50%, weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 10.02.2020)