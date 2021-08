Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

64,60 EUR -0,92% (16.08.2021, 11:49)



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

64,80 EUR -2,11% (16.08.2021, 11:36)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (16.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Mit Halbjahresumsätzen in Höhe von 161,37 Mio. Euro (VJ: 114,25 Mio. Euro) und damit einem Anstieg der Umsatzerlöse in Höhe von 41,2% habe die HELMA Eigenheimbau AG in den ersten sechs Monaten 2021 eine außerordentlich dynamische Geschäftsentwicklung erreicht. Dabei markiere das erreichte Umsatzniveau mit Abstand einen neuen Halbjahresrekordwert, sodass diese Entwicklung mehr als nur eine Rückkehr zur Wachstumsdynamik zu betrachten sei, nachdem der Vorjahreszeitraum stärker von der Pandemie betroffen gewesen sei.Besondere Wachstumsimpulse habe das Bauträgergeschäft gesteuert, also der margenstarke Bereich, in dem die HELMA die Immobilien auf eigenen Grundstücken veräußere und errichte. Insgesamt seien die Bauträgerumsätze um 69,5% auf 109,82 Mio. Euro (VJ: 64,78 Mio. Euro) geklettert, hier in erster Linie getrieben durch eine dynamische Entwicklung im Bereich der Ferienimmobilien. Die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH habe dabei von einer unverändert hohen Nachfrage nach Urlaub in Deutschland profitiert und habe so die Umsätze mit +119,6% auf 51,88 Mio. Euro (VJ: 23,62 Mio. Euro) mehr als verdoppelt. Hierzu hätten insbesondere Verkäufe bei den Projekten OstseeResort Olpenitz und NordseeResort Büsum beigetragen.Angesichts des neuen Umsatzrekordwertes habe die HELMA auch beim bereinigten EBIT (bereinigt um den Abgang aktivierter Zinsen) in Höhe von 13,41 Mio. Euro (VJ: 6,92 Mio. Euro) das mit Abstand das beste Halbjahres-Ergebnis der Unternehmenshistorie erreicht. Die bereinigte EBIT-Marge habe sich auf 8,3% (VJ: 6,2%) verbessert, was ebenfalls auf Halbjahresbasis ein neuer Bestwert sei.Sowohl auf Umsatz- als auch auf Ergebnisebene hätten die Halbjahreszahlen 2021 die Analysten-Erwartungen übertroffen. Zugleich habe die HELMA die bereits Anfang Juli 2021 publizierte Auftragslage detaillierter vorgestellt. Dabei seien in allen drei Produktbereichen hohe Auftragszuwächse verzeichnet worden, sodass nach sechs Monaten 2021 ein neuer Rekord-Auftragseingang in Höhe von 197,17 Mio. Euro (VJ: 115,49 Mio. Euro) erreicht worden sei. Auf dieser Basis sowie auf Grundlage der sehr guten Halbjahreszahlen habe das HELMA-Management die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2021 weitestgehend bestätigt. Bei einer unveränderten Umsatz-Guidance von 300 bis 310 Mio. Euro solle ein Konzern-EBT zwischen 25 und 26 Mio. Euro erreicht werden, wobei nun mindestens das Erreichen der oberen Hälfte der Prognosebandbreite erwartet werde.Die Analysten hätten ein neues Kursziel in Höhe von 88,40 Euro (bisher: 77,75 Euro) ermittelt. Neben der Prognosesteigerung habe sich der modelltechnische Roll-Over-Effekt kurszielsteigernd ausgewirkt. Die Kurszielbasis habe sich auf den 31.12.2022 (bisher: 31.12.2021) verlängert.Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HELMA Eigenheimbau-Aktie. (Analyse vom 16.08.2021)