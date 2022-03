Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

58,80 EUR 0,00% (25.03.2022, 09:07)



XETRA-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

58,80 EUR -2,00% (25.03.2022, 10:55)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (25.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) unverändert zu kaufen.HELMA habe gestern den Geschäftsbericht für 2021 vorgelegt, mit dem die vorläufigen Zahlen sowie der Ausblick für 2022 vollumfänglich bestätigt worden seien. Des Weiteren erläutere das Unternehmen darin detailliert die mittelfristige Wachstumsstrategie bis 2024, die auf einer sehr vielversprechenden Projektpipeline im Bauträgergeschäft fuße. Darüber hinaus lägen laut HELMA "unternehmensseitig die Voraussetzungen dafür vor, auch in den Folgejahren die Erträge dynamisch weiterzuentwickeln".Trotz der steigenden Unsicherheiten im makroökonomischen Umfeld habe HELMA die Anfang März kommunizierte Guidance für 2022 bekräftigt, wonach mit Umsatzerlösen zwischen 360 und 380 Mio. Euro (Vj.: 331,5 Mio. Euro) und einem EBT von 30 bis 33 Mio. Euro (Vj.: 27,3 Mio. Euro) neue Bestmarken erzielt werden sollten. Dabei werde das Umsatzziel durch einen starken Auftragsbestand in Höhe von 360,2 Mio. Euro (+49,7% yoy) per 31.12. untermauert.Das Risiko steigender Rohstoffpreise sollte HELMA zudem durch Preisanpassungsklauseln abmildern können, die an die Entwicklung des Baupreisindex gekoppelt seien. Vor diesem Hintergrund fühle sich auch der Analyst mit seiner Prognose für das laufende Jahr (MONe: Umsatz 367,7 Mio. Euro; EBT 31,2 Mio. Euro) weiterhin wohl. Die Prognosewerte lägen jeweils in der unteren Hälfte der Guidance-Spanne, sodass er unter den gegenwärtig für HELMA nur indirekten Folgewirkungen desKrieges in der Ukraine eine gute Erreichbarkeit sehe.Zum Start des Geschäftsjahres hätten die beiden Bauträgertöchter HELMAs ein Umsatzpotenzial aus gesicherten Grundstücken von 1.958,4 Mio. Euro aufgewiesen, das zu rund 74% auf die HELMA Wohnungsbau (1.439,6 Mio. Euro) und zu knapp 26% auf die HELMA Ferienimmobilien (518,8 Mio. Euro) entfalle und innerhalb der kommenden sechs Jahre realisiert werden dürfte. Aus dem Baudienstleistungsgeschäft werde weiterhin ein jährlicher Umsatzbeitrag von mindestens 125 Mio. Euro erwartet. Dies impliziere allein auf Basis der aktuellen Pipeline im Durchschnitt Umsatzerlöse in Höhe von knapp 450 Mio. Euro p.a. bis 2027.Spätestens in 2024 dürfte die HELMA-Aktie im Falle eines EBT über 40 Mio. Euro (MONe: 41,1 Mio. Euro) und einer üblichen Steuerquote (MONe: 31,0%) beim aktuellen Kursniveau ein deutlich einstelliges KGV aufweisen (2024e: 8,5x). Dieses liege schon heute mit 11,2x leicht unterhalb des Durchschnitts der letzten Jahre (3Y: 11,4x). Obwohl der Dividendenvorschlag mit 1,72 Euro etwas geringer ausfalle als von dem Analysten antizipiert (MONe: 1,78 Euro), könne HELMA zudem aktuell mit einer Dividendenrendite von fast 3% punkten, zumal die Ausschüttungen noch überproportional steigen dürften.Patrick Speck, Analyst der Montega AG, erachtet den Investment Case HELMAs unverändert als visible und vor allem profitable Wachstumsstory - diese wird erst beim Kursziel von 86,00 Euro ausreichend eskomptiert, sodass er angesichts eines Upsides von 43% die Kaufempfehlung bestätigt. (Analyse vom 25.03.2022)