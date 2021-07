Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

60,00 EUR +0,33% (06.07.2021, 10:43)



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

60,60 EUR +1,00% (06.07.2021, 10:32)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (06.07.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).In ihrem letzten Comment von Anfang Juni habe Meese auf das günstige Marktumfeld und die daraus resultierenden Potenziale für die Auftragsentwicklung von HELMA hingewiesen. Nun habe das Unternehmen bekannt gegeben, signifikante Zuwächse im Auftragseingang von mehr als 70% yoy im ersten Halbjahr 2021 erzielt zu haben. Daher erwarte das Management auf Gesamtjahressicht einen erneuten Auftragsrekord, was sich mit den Analystenschätzungen decke.Nach Angaben des Unternehmens hätten dabei alle Geschäftsbereiche des HELMA-Konzerns zum Wachstum beigetragen. So dürften dank der weiterhin historisch günstigen Finanzierungsbedingungen (1,0% bei zehn Jahren Zinsbindung gem. Interhyp) und dem offensiveren Vertrieb mittels der Kampagne "Raus ins Haus" erfreuliche Zuwachsraten im Bereich Einfamilienhäuser erzielt worden sein. Darüber hinaus sollten die jüngst erfolgten Vertriebsstarts im Bereich Wohnungsbau und Ferienimmobilien sowie die rasch zu verzeichnenden Vertriebserfolge der Projekte NordVillen und des Nordsee Resorts Burhave die dynamische Entwicklung unterstützt haben. Infolgedessen habe HELMA nach vorläufigen Zahlen in H1 einen Auftragseingang von 197,2 Mio. Euro verzeichnet, was einer Steigerung von knapp 71% im Jahresvergleich entspreche. Wenngleich der Vorjahreswert durch Pandemiebeeinträchtigungen deutlich rückläufig gewesen sei (H1/20: 115 Mio. Euro vs. H1/19: 141 Mio. Euro), erachte die Analystin das Ergebnis nichtsdestotrotz als beachtlich. Insbesondere das segmentübergreifende Wachstum spiegele ihres Erachtens sowohl die starke Marktpositionierung in unterschiedlichen Märkten als auch das attraktive Produktportfolio von HELMA wider.Angesichts der anhaltenden Sonderkonjunktur in der Wohnungswirtschaft und der daraus resultierenden Visibilität rechne das Management nunmehr damit, in 2021 den bereits starken Vorjahreswert von 312,5 Mio. Euro um knapp 20 bis 25% zu übertreffen. Dies impliziere für das zweite Halbjahr die Fortsetzung der erfreulichen Entwicklung und einen Auftragseingang für das Gesamtjahr zwischen 375 und 390 Mio. Euro (MONe: ca.387 Mio. Euro). Das damit einhergehende operative Umsatz-und Ergebnispotenzial dürfte sich dann spätestens in der Guidance für 2022 widerspiegeln.Die Rahmenbedingungen seien weiterhin günstig und der dynamische Auftragseingang untermauere mach Erachten der Analystin einmal mehr das attraktive Produktportfolio des Unternehmens.Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, fühlt sich wohl mit ihren Schätzungen und bestätigt die Kaufempfehlung für die HELMA Eigenheimbau-Aktie und das Kursziel von 79,00 Euro. (Analyse vom 06.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link