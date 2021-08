Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

64,60 EUR -0,92% (16.08.2021, 11:49)



Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

65,00 EUR -1,81% (16.08.2021, 11:56)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen.



Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (16.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - HELMA Eigenheimbau-Aktienanalyse von der Montega AG:Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E).Nachdem HELMA jüngst einen Vertriebsrekord vermeldet habe, würden die nun vorgelegten starken H1-Zahlen den anhaltenden Erfolgskurs untermauern. Wenngleich das Management für das laufende Jahr die EBT-Zielspanne am oberen Ende konkretisiert habe, erachte die Analystin die Guidance als zu konservativ und hebe ihre Schätzungen und das Kursziel leicht an.Dank eines weiter vorteilhaften Marktumfelds und der zugrundeliegenden Megatrends im privaten Wohnungsbau habe HELMA in H1 ein erfreuliches Erlöswachstum von knapp 41% auf 161,4 Mio. Euro erzielen können, womit die Schätzung deutlich übertroffen worden sei (MONe: 142,8 Mio. Euro). Das Wachstum sei insbesondere von den Segmenten Wohnungsbau (+41% yoy) und Ferienimmobilien (+120% yoy) getragen worden, in denen neben einer weiterhin dynamischen Nachfrage auch die erfolgreichen Vertriebsstarts die positive Entwicklung unterstützt hätten. Auch das Segment Eigenheimbau habe dank der Ausrichtung auf einkommensstarke Kunden und der dominanten Positionierung von HELMA vor allem in den Speckgürteln deutscher Großstädte eine stabile Wachstumsrate von knapp +4% yoy verzeichnet.Bedingt durch das hohe Umsatzvolumen und operative Leverage-Effekte seien HELMA darüber hinaus ergebnisseitig trotz der marktbedingten Herausforderungen in der Materialbeschaffung neue Rekordwerte gelungen. Hervorzuheben sei die Reduzierung der Materialaufwandsquote um 230 BP auf 75,5%. Dies führe die Analystin insbesondere auf den höheren Anteil des margenträchtigen Bauträgergeschäfts (Umsatzanteil +11 PP yoy auf 68,7%) zurück.Zudem dürften Kostensteigerungen mit Verkaufspreiserhöhungen teilweise abgefedert worden sein. Infolgedessen habe bei einem operativen Ergebnis von 12,7 Mio. Euro die EBIT-Marge spürbar auf 7,8% ausgebaut werden können (H1/20: 6,0%). Auch das EBT sei mit rund +88% deutlich überproportional auf 12,4 Mio. Euro (MONe: 9,8 Mio. Euro; H1/20: 6,6 Mio. Euro) gestiegen. Dementsprechend hätten sich die Cash Earnings auf 12,1 Mio. Euro (H1/20: 7,8 Mio. Euro) verbessert.Die von HELMA vorgelegten starken H1-Zahlen und die aussichtsreichen Wachstumsperspektiven würden auch in H2 auf eine Fortsetzung der dynamischen Entwicklung hindeuten.Nach Fortschreibung des DCF-Modells bestätigt Charlotte Meese, Analystin der Montega AG, das "kaufen"-Rating für die HELMA Eigenheimbau-Aktie mit einem neuen Kursziel von 83,00 Euro (zuvor: 79,00 Euro). (Analyse vom 16.08.2021)