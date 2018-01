Xetra-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

40,30 EUR -4,05% (15.01.2018, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs HELMA Eigenheimbau-Aktie:

40,30 EUR -2,77% (15.01.2018, 15:37)



ISIN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

DE000A0EQ578



WKN HELMA Eigenheimbau-Aktie:

A0EQ57



Ticker-Symbol HELMA Eigenheimbau-Aktie:

H5E



Kurzprofil HELMA Eigenheimbau AG:



Die HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) ist ein kundenorientierter Baudienstleister mit Full-Service-Angebot. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung, der Planung, dem Verkauf sowie der Bauregie von schlüsselfertigen oder teilfertigen Ein- und Zweifamilienhäusern in Massivbauweise. Insbesondere die Möglichkeit der individuellen Planung bzw. Individualisierung ohne Extrakosten sowie das ausgeprägte Know-how im Bereich energieeffizienter Bauweisen werden am Markt als Alleinstellungsmerkmale der HELMA Eigenheimbau AG wahrgenommen. Mit überzeugenden, nachhaltigen Energiekonzepten hat sich die Gesellschaft als einer der führenden Anbieter solarer Energiesparhäuser etabliert und gehört mit mehreren tausend gebauten Eigenheimen zu den erfahrensten Unternehmen der Massivhausbranche. Die Tochterunternehmen HELMA Wohnungsbau GmbH, HELMA Ferienimmobilien GmbH und Hausbau Finanz GmbH komplettieren als Bauträger, Ferienhausanbieter und Finanzierungsvermittler das Angebot des HELMA-Konzerns. (15.01.2018/ac/a/nw)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Baudienstleisters HELMA Eigenheimbau AG (ISIN: DE000A0EQ578, WKN: A0EQ57, Ticker-Symbol: H5E) waren zuletzt auffällige Insiderkäufe zu beobachten.Vorstandsmitglied Gerrit Janssen hat heute (15.01.2018) ein Paket von rund 1.000 HELMA Eigenheimbau-Aktien zum Kurs von 40,98 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 40.984 EUR entspricht. Am gleichen Tag hat er ferner 500 Stück zum Kurs von 10,37 EUR gekauft. Das Transaktionsvolumen hat 20.185 EUR betragen. Ferner hat Karl-Heinz Maerzke (Vorstand) ebenfalls 2.000 Aktien zum Kurs von 40,32 EUR (Transaktionsvolumen: 80.648 EUR) erworben.Wie die HELMA Eigenheimbau AG am 12.01.2018 mitgeteilt hat, dass der Konzern im Geschäftsjahr 2017 einen Auftragseingang von 245,4 Mio. EUR (GJ 2016: 286,8 Mio. EUR) erzielt, der somit ca. 5% unterhalb der erwarteten Mindestgröße des Auftragseingangs für 2017 in Höhe von 258,1 Mio. EUR lag. Während die Tochtergesellschaft HELMA Ferienimmobilien GmbH im abgelaufenen Geschäftsjahr plangemäß einen neuen Rekordwert erzielen konnte, blieben die HELMA Eigenheimbau AG und die Tochtergesellschaft HELMA Wohnungsbau GmbH hinter den angestrebten Auftragseingangszielen für 2017 zurück. Als eine unmittelbare Folge hieraus wird der Konzern die erwartete Umsatzhöhe von mindestens 290,0 Mio. EUR für 2017 nicht erreichen. So sollte der Konzern-Umsatz 2017 in etwa auf bzw. leicht über dem Rekordniveau des Vorjahres (GJ 2016: 263,8 Mio. EUR) liegen.Die Zahlen des niedersächsischen Unternehmens kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Mitteilung sorgte für einen Kurssturz an der Börse, was wiederum die Vorstandsmitglieder zum Kauf genutzt haben.Börsenplätze HELMA Eigenheimbau-Aktie: