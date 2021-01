Börsenplätze HELLA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

51,90 EUR +0,19% (18.01.2021, 11:20)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

51,90 EUR -0,38% (18.01.2021, 11:01)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (18.01.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) von 47 auf 50 Euro.Der Lippstädter Konzern trotze der Corona-Krise ein Stück weit und habe angesichts der Krise noch recht gute Halbjahreszahlen präsentiert, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Sollte die Corona-Krise infolge der Impfungen in den nächsten Quartalen besiegt werden, rechne Schwope mit einer Rückkehr zum Absatzniveau des Jahres 2019 des Automobil-Sektors trotzdem erst wieder im Jahr 2022. Infolge der gegenwärtigen Lockdowns in zahlreichen Ländern dürfte das erste Quartal 2021 noch einmal starke Herausforderungen mit sich bringen.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die HELLA-Aktie und hebt das Kursziel von 47 auf 50 Euro an. (Analyse vom 18.01.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "HELLA GmbH & Co. KGaA": Keine vorhanden.