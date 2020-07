Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein börsennotiertes, global aufgestelltes Familienunternehmen mit über 125 Standorten in rund 35 Ländern. Mit einem Umsatz von 7,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2018/2019 sowie 39.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt HELLA zu den führenden Automobilzulieferern. Spezialisiert auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik ist HELLA seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie sowie des Aftermarket. Darüber hinaus entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA im Segment Special Applications Licht- und Elektronikprodukte für Spezialfahrzeuge. (15.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Automobilzulieferers HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) unter die Lupe.Bei HELLA blicke man zuversichtlich in die Zukunft: Vorstand Dr. Rolf Breidenbach setze dank der strategischen Ausrichtung auf Markttrends wie autonomes Fahren und Elektromobilität auch auf dynamisches Wachstum. Auch die Analysten würden immer optimistischer. Nur bei der Aktie sei noch nicht viel von der Zuversicht angekommen.Zuletzt habe es bei HELLA einige überarbeitete Kursziele gegeben. Das Bankhaus Lampe ("kaufen") habe von 36 auf 48 Euro erhöht. Kurzfristig hinterlasse die Viruskrise bei dem Autozulieferer ihre Spuren, so Bankhaus-Lampe-Analyst Christian Ludwig. Mittelfristig sollte der Lichtspezialist jedoch profitabler werden, was sich nun in einem höheren Kursziel widerspiegle.Goldman Sachs ("buy") habe das Kursziel für die Aktie von 37 auf 47 Euro angehoben. Da die Entspannung nach den Lockdowns der Volkswirtschaften rascher als erwartet erfolgt sei, habe er seine Schätzungen für den weltweiten Autoabsatz angehoben, erkläre Analyst George Galliers. Unternehmen wie HELLA, die den Wandel zur Elektrifizierung angeführt hätten, eine solide Bilanz und einen attraktiven freien Barmittelfluss hätten, seien gut aufgestellt.Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler ("buy") setze nach dem inzwischen beendeten, "fürchterlichen vierten Geschäftsquartal" auf die Rückkehr zu attraktivem Wachstum. Nach den Monaten April und Mai könne es praktisch nur aufwärtsgehen, sei der Autoexperte überzeugt. Er habe HELLA unter den börsennotierten deutschen Autozulieferern als denjenigen mit dem stärksten Fokus auf Zukunftstechnologien gelobt. Sein Kursziel habe der Stratege von 32 auf 44 Euro angehoben.Der Optimismus der Analysten spiegle sich aber noch nicht im Kursverlauf wider. Nach Corona-Crash und Erholung hänge die Aktie unter der 38-Euro-Marke fest. Lägen die Analysten richtig, dürfte sich dies mit den nächsten Zahlen (14. August) des Unternehmens ändern.Gut möglich, dass der Startschuss für eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sogar schon im Vorfeld fällt, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)