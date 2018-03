Börsenplätze HELLA-Aktie:



XETRA-Aktienkurs HELLA-Aktie:

51,90 EUR 0,00% (26.03.2018, 09:47)



Tradegate-Aktienkurs HELLA-Aktie:

51,80 EUR +0,14% (26.03.2018, 09:35)



ISIN HELLA-Aktie:

DE000A13SX22



WKN HELLA-Aktie:

A13SX2



Ticker-Symbol HELLA-Aktie:

HLE



Kurzprofil HELLA GmbH & Co. KGaA:



HELLA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) ist ein global aufgestelltes, börsennotiertes Familienunternehmen mit rund 38.000 Beschäftigten an mehr als 125 Standorten in rund 35 Ländern. Der HELLA Konzern ist auf innovative Lichtsysteme und Fahrzeugelektronik spezialisiert und als einer der Technologieführer seit mehr als hundert Jahren ein wichtiger Partner der Automobilindustrie und des Aftermarkets.



Im Special Applications-Segment entwickelt, fertigt und vertreibt HELLA außerdem Produkte für Spezialfahrzeuge. Darüber hinaus arbeitet HELLA mit Industriepartnern zusammen, beispielsweise in Joint-Ventures, und stärkt mit dieser bewährten Netzwerkstrategie das Unternehmensprofil. Fast 7.000 Mitarbeiter sind weltweit im Bereich Forschung und Entwicklung tätig. Konstant hohe Investitionen erhalten die Technologieführerschaft und bauen sie aus. Im Geschäftsjahr 2016/2017 hat HELLA einen Umsatz von 6,6 Milliarden Euro erzielt und gehört darüber hinaus zu den 40 größten Automobilzulieferern. (26.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - HELLA-Aktie: Autonomes Fahren als Wachstumstreiber – AktienanalyseDie jüngsten Automobilmessen haben es deutlich gezeigt: Die Elektromobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Automobilhersteller rund um den Globus würden sich darauf einstellen und ihre Modellpaletten um elektrifizierte Fahrzeuge erweitern. Von dieser Entwicklung würden auch Zulieferer, wie die im Nebenwerte-Index MDAX notierte HELLA GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE000A13SX22, WKN: A13SX2, Ticker-Symbol: HLE) profitieren. Die Geschäftsaktivitäten des Unternehmens würden sich in die drei Segmente Automotive, Aftermarket und Special Applications gliedern.Im Segment Automotive mit den Bereichen Licht und Elektronik entwickle, produziere und vermarkte HELLA Produkte rund um das Thema Fahrzeugbeleuchtung, Lichttechnik sowie Karosserieelektronik und Elektronikkomponenten (z.B. Sensoren). Im Segment Aftermarket fertige und vertreibe HELLA Produkte (u.a. aus den Bereichen Beleuchtung und Elektronik) an Großhändler von Kfz-Teilen sowie freie Werkstätten. Hierbei könne das Unternehmen auf eine der größten Handelsorganisationen für Kfz-Teile und Zubehör in Europa bauen. Über das Segment Special Applications würden Produkte für Spezialfahrzeuge vertrieben, zudem beliefere HELLA auch Kommunen und Energieversorger mit innovativen Licht- und Elektronikprodukten wie z.B. Straßenleuchten.Das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2017/18 habe HELLA deutliche Zuwächse beim Umsatz und dem operativen Ergebnis gebracht. Der Umsatz habe sich, maßgeblich getragen von einer starken Nachfrage nach innovativen Licht- und Elektroniklösungen im Segment Automotive, gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 8,0% auf 3,5 Mrd. Euro erhöht. Währungsbereinigt sei das Plus mit 9,3% sogar noch etwas größer ausgefallen. Das bereinigte EBIT habe im gleichen Zeitraum um 9,3% auf 293 Mio. Euro zugelegt. Dabei habe HELLA profitabler als im Vorjahr gearbeitet, die bereinigte EBIT-Marge habe sich von 8,4% auf 8,5% verbessert.Um auch künftig profitabel zu wachsen, wolle der Vorstand weiterhin in Zukunftstechnologien, den Ausbau des weltweiten Netzwerks sowie in das globale Entwicklungsteam investieren. Dabei setze HELLA auf Technologieführerschaft entlang automobiler Markttrends, indem man sich beispielsweise als Lieferant für Schlüsselkomponenten und Subsysteme sowie als Service- und Entwicklungspartner rund um das Autonome Fahren positioniere. Für Rolf Breidenbach, Vorsitzender der HELLA Geschäftsführung, würden sowohl Licht als auch Elektronik im Bereich des Autonomen Fahrens eine entscheidende Rolle spielen.Die Analysten der DZ BANK sehen HELLA als weltweit etablierten Anbieter von innovativer Fahrzeugelektronik bei den Themen Elektromobilität und insbesondere Fahrerassistenzsystemen gut positioniert. Dadurch sollte das Unternehmen nach Erachten der Analysten von einer anhaltend guten Nachfrage nach Fahrerassistenzsystemen profitieren. Positiv sähen sie zudem, dass der Vorstand trotz aktuell ungünstiger Wechselkurse die Prognosen für das Gesamtjahr bestätigt habe. (Ausgabe vom 23.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link