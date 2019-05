Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze HAEMATO-Aktie:



Xetra-Aktienkurs HAEMATO-Aktie:

4,85 EUR +0,21% (28.05.2019, 15:02)



ISIN HAEMATO-Aktie:

DE0006190705



WKN HAEMATO-Aktie:

619070



Ticker Symbol HAEMATO-Aktie:

HAE



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (28.05.2019/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der HAEMATO-Aktie (ISIN: DE0006190705, WKN: 619070, Ticker-Symbol: HAE).Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2018 hätten sich die Umsatzerlöse der HAEMATO AG um 5,3% auf 274,12 Mio. EUR (VJ: 289,44 Mio. EUR) überraschend rückläufig entwickelt. Gemäß Unternehmensangaben sei insbesondere im zweiten Halbjahr eine Bereinigung des Produktportfolios um margenschwache Produkte vorgenommen worden. Zudem sei es bei einigen volumenstarken Produkten zu Patentausläufen gekommen, die jedoch bislang noch nicht durch entsprechenden Ersatz ausgeglichen worden seien. In ihren Prognosen hätten die Analysten bislang mit Umsatzerlösen in Höhe von 304,36 Mio. EUR gerechnet, was damit deutlich verfehlt worden sei.Die bewusste Reduktion margenschwächerer Produkte habe sich aber bereits frühzeitig positiv auf die Rohertragsmarge ausgewirkt. Bereinigt um nicht liquiditätswirksame Erträge aus der Zeitbewertung finanzieller Vermögenswerte habe sich der Rohertrag, trotz rückläufiger Umsatzerlöse, mit 22,86 Mio. EUR (VJ: 22,84 Mio. EUR) konstant entwickelt, bei einem Anstieg der Rohertragsmarge auf 8,3% (VJ: 7,9%). Gleichzeitig markiere dies den besten Wert seit dem Geschäftsjahr 2014 (8,7%), in dem jedoch die deutlich margenstärkeren Generika-Umsätze vergleichsweise bedeutender gewesen seien. Beim bereinigten EBIT weise die HAEMATO AG, aufgrund der nur unterproportionalen Entwicklung der Overheadkosten, sogar einen Anstieg auf 6,56 Mio. EUR (VJ: 5,83 Mio. EUR) und damit verbunden eine Verbesserung der EBIT-Marge auf 2,0% (VJ: 2,4%). Die bisherige EBIT-Prognose der Analysten (9,91 Mio. EUR) sei jedoch verfehlt worden.Die rückläufige Tendenz bei den Umsatzerlösen dürfte sich nach Ansicht der Analysten auch nochmals in 2019 fortsetzen. Ausgelöst werde diese Erwartung von den jüngst gemeldeten Q1-Zahlen 2019, die einen deutlichen Umsatzrückgang auf 48,4 Mio. EUR (Q1 18: 69,8 Mio. EUR) aufweisen würden. Neben der reduzierten Produktpalette hätten sich Belastungen im Zusammenhang mit der im Februar 2019 eingeführten EU-Fälschungsschutzrichtlinie ergeben. Aufgrund Verzögerungen bei der Datenbankkommunikation sei es dabei zu hohen Umsatzausfällen gekommen. Analog dazu habe das EBITDA mit 1,37 Mio. EUR deutlich unter dem Vorjahresniveau gelegen. Zum Q1 2018 habe die HAEMATO AG noch ein EBIT in Höhe von 4,0 Mio. EUR erzielt.Der Prognosereduktion der konkreten Schätzperiode der Analysten zufolge reduziere sich das im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells ermittelte Kursziel auf 6,15 EUR (bisher: 7,90 EUR) je Aktie.Ausgehend vom aktuellen Kursniveau vergeben Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Analysten der GBC AG, aber weiterhin das Rating "kaufen". (Analyse vom 28.05.2019)