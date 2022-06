Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, vergeben weiterhin das Rating "kaufen" für die HAEMATO-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)



Kurzprofil HAEMATO AG:



Die HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK), 1993 gegründet, ist ein börsennotiertes pharmazeutisches Unternehmen. Die Gesellschaft ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im Entry Standard (Open Market) notiert und hat ihre Geschäftsadresse in Schönefeld.



Der Fokus der Geschäftsaktivitäten liegt auf den Wachstumsmärkten patentfreier und patentgeschützter Arzneimittel. Schwerpunkte bilden Therapien bei Krebs, HIV und anderen chronischen Krankheiten. (02.06.2022/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - HAEMATO-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Marcel Goldmann, Analysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der HAEMATO AG (ISIN: DE000A289VV1, WKN: A289VV, Ticker-Symbol: HAEK) weiterhin zu kaufen.Im abgelaufenen Geschäftsjahr habe die HAEMATO AG mit Umsatzerlösen in Höhe von 285,04 Mio. Euro (VJ: 238,33 Mio. Euro) einen dynamischen Umsatzanstieg in Höhe von 19,6% erreicht. Der überwiegende Teil des Umsatzwachstums hänge mit der erstmaligen Konsolidierung der zum 31.12.2020 erworbenen M1 Aesthetics GmbH zusammen, die einen Umsatzbeitrag in Höhe von 33,37 Mio. Euro geleistet habe. Organisch habe demnach das Umsatzwachstum bei 5,6% auf 251,67 Mio. Euro gelegen. Ein Teil dieses organischen Umsatzwachstums sei dem Ausbau des Diagnostik-Geschäftes zu verdanken. Hier habe die HAEMATO AG im Frühjahr 2021 eine Sonderzulassung für den Vertrieb eines Covid-19-Laientests erhalten, mit dessen Vertrieb zusätzliche Umsätze generiert worden seien.Für das abgelaufene Geschäftsjahr habe die HAEMATO AG erstmalig eine neue Segmentierung vorgenommen. Im "Specialty Pharma"-Segment seien die Umsätze, die über die Krankenkasse abgerechnet würden, enthalten und damit entspreche dieses Segment weitestgehend dem bisherigen HAEMATO-Geschäft. Bei Umsatzerlösen in Höhe von 219,90 Mio. Euro sei hier ein Rohergebnis in Höhe von 8,77 Mio. Euro erwirtschaftet worden, was einer Rohertragsmarge in Höhe von 4,0% entspreche. Im zweiten Segment Lifestyle & Aesthetics, in dem der Selbstzahlermarkt abgebildet sei und für Umsätze mit Produkten für Schönheitsbehandlungen, Diagnostik sowie Kosmetikprodukte stehe, seien Umsatzerlöse in Höhe von 65,15 Mio. Euro, ein Rohertrag in Höhe von 21,96 Mio. Euro und damit eine Rohertragsmarge in Höhe von 33,7% erzielt worden.Dass erstmals nennenswerte Umsätze im margenstarken Segment "Lifestyle & Aesthetics" erwirtschaftet worden seien, habe zu einem deutlichen Anstieg der konzernweiten Rentabilität geführt. Sichtbar werde dies besonders anhand des deutlichen EBIT-Sprungs auf 11,16 Mio. Euro (VJ: 1,63 Mio. Euro), was gleichzeitig ein neuer Unternehmens-Rekord (bereinigt um Bewertungserträge) darstelle. Die EBIT-Marge habe sich ebenfalls deutlich auf 3,9% (VJ: 0,7%) verbessert.Im ersten Quartal sei es, insbesondere aufgrund der Portfoliobereinigung im Specialty Pharma-Segment, zu einem Umsatzrückgang in Höhe von 26,1% auf 54,6 Mio. Euro (Q1 21: 73,9 Mio. Euro) gekommen. Trotz der rückläufigen Umsatzentwicklung habe mit einem EBIT in Höhe von 2,0 Mio. Euro (VJ: 2,4 Mio. Euro) ein Anstieg der EBIT-Marge auf 3,7% (Q1 21: 3,2%) erreicht werden können. Dies liege an der überproportionalen Umsatzentwicklung des Lifestyle & Aesthetics-Segments begründet.Über Marktanteilsgewinne, der Lancierung neuer Produkte sowie mit der erwarteten Lieferung von Botox-Produkten (Lizenzvereinbarung mit südkoreanischem Hersteller sei abgeschlossen) solle hier ein dynamisches Wachstum erreicht werden. Demgegenüber werde im Specialty Pharma-Segment die Portfoliobereinigung fortgesetzt, sodass hier eine leichte Ergebnismargen-Steigerung erreicht werden sollte.Analog zur Unternehmens-Guidance würden die Analysten für 2022 mit Umsatzerlösen in Höhe von 264,36 Mio. Euro und einem EBIT in Höhe von 8,88 Mio. Euro rechnen. Für die kommenden Geschäftsjahre würden sie mit deutlichen, aus dem Segment "Lifestyle & Aesthetics" stammenden Wachstumsimpulsen rechnen, sodass insbesondere auf Ergebnis ebene ein überproportionaler Anstieg erreicht werden dürfte.Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells hätten die Analysten ein neues Kursziel in Höhe von 49,00 Euro (bisher: 47,50 Euro) ermittelt. Die Kurszielsteigerung resultiere aus einem so genannten Roll-Over-Effekt, dem jedoch kurszielmindernd eine Anhebung des risikolosen Zinssatzes gegenüberstehe.