ISIN GxP German Properties-Aktie:

DE000A1YCNN8



WKN GxP German Properties-Aktie:

A1YCNN



Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

GXP



Nasdaq OTC Ticker-Symbol GxP German Properties-Aktie:

CLAGF



Kurzprofil GxP German Properties AG:



GxP German Properties (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) konzentriert sich auf Investments in Gewerbeimmobilien und investiert in Immobilien mit Entwicklungspotenzial in deutschen Metropolregionen und in ausgewählten B-Städten. Das Wertsteigerungs- und Entwicklungspotenzial dieser Bestände wird mit einem starken Asset Management und einer passgenauen Immobilienstrategie realisiert.



Die Immobilien liegen deutschlandweit an Standorten wie Berlin, Dresden, Leipzig, Erfurt oder Hannover. Der Sitz des Unternehmens ist Berlin. (10.02.2017/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - GxP German Properties-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der GxP German Properties AG (ISIN: DE000A1YCNN8, WKN: A1YCNN, Ticker-Symbol: GXP, Nasdaq OTC-Symbol: CLAGF) unter die Lupe.GxP German Properties mutiere zur Zockeraktie. Trotz fleißigem Puschen von anderen Börsenmedien komme das Papier nicht vom Fleck und notiere zwischenzeitlich mit gut 70 Cent sogar auf einem neuen Tief seit der Umbenennung in GxP. Investoren, die im Herbst bei Kursen zu 1 Euro anlässlich einer Kapitalerhöhung zugegriffen hätten, seien entsprechend verärgert. Allerdings habe hier jeder einen schnellen Profit machen wollen! Jeder frage sich nun, wer hier massiv Aktien auf den Markt schmeiße. Seien es vielleicht doch die Altinvestoren, die via Sachkapitalerhöhung Immobilien eingebracht hätten und dafür billige Aktie erhalten hätten? Darüber würden im Gesellschafterkreis heftige Diskussionen stattfinden. Immobilien-Papst Karl Ehlerding sei übrigens bei GxP auch am Start. Seine Rolle sei hier aber nicht wirklich klar.GxP bleibt eine reine Zockeraktie, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 10.02.2017)XETRA-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,713 EUR -0,97% (10.02.2017, 15:04)Tradegate-Aktienkurs GxP German Properties-Aktie:0,728 EUR +3,26% (10.02.2017, 15:05)