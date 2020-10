Unternehmensnachrichten



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, Nasdaq OTC-Symbol: DDAIF) habe heute die endgültigen Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht. Der Umsatz habe mit 40,3 Milliarden Euro um 6,9% unter dem Vorjahreswert gelegen und habe auch den Durchschnittswert von 40,7 Milliarden Euro verfehlt. Auf der anderen Seite sei das EBIT im dritten Quartal mit 3,07 Milliarden Euro um 14% höher als im Vorjahr gewesen und habe über der Erwartungen von 2,89 Milliarden Euro gelegen. Das Unternehmen gehe davon aus, dass der Absatz und der Umsatz im Gesamtjahr 2020 deutlich niedriger sein würden als 2019. Dank einer starken Absatzerholung in China rechne Daimler für das Gesamtjahr jedoch mit einem EBIT in der Nähe des Vorjahresniveaus.



Die US Federal Trade Commission habe die Übernahme von Varian Medical Systems (ISIN: US92220P1057, WKN: 852812, Ticker-Symbol: VNM) durch Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) genehmigt. Die beiden Unternehmen würden noch Genehmigungen aus anderen Ländern benötigen. Das Geschäft werde voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2021 abgeschlossen.



Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) habe seine Zulieferer gebeten, sich auf die Lieferung von Bauteilen für eine monatliche Produktionsrate von 47 A320neo-Flugzeugen in der zweiten Jahreshälfte des Jahres 2021 vorzubereiten. Die europäischen Flugzeughersteller würden planen, eine monatliche Produktionsrate von 40 Flugzeugen in der ersten Hälfte des Jahres 2021 beizubehalten. Im späteren Verlauf des Jahres solle die Produktionsrate erhöht werden. (23.10.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte handeln am Freitag höher, nachdem die positiven PMI-Daten aus Deutschland veröffentlicht wurden, so die Experten von XTB.Allerdings habe sich die Situation im Dienstleistungssektor im Oktober sowohl in Deutschland als auch in Frankreich im Vergleich zum Vormonat verschlechtert. Die letzte US-Präsidentschaftsdebatte, die in der vergangenen Nacht stattgefunden habe, habe einen geringen Einfluss auf die Märkte gehabt.