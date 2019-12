Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Ähnlich wie in Deutschland und der Eurozone entwickelte sich im November auch der Einkaufsmanagerindex der Industrie in Großbritannien, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Auffällig sei hier zum einen gewesen, dass der Anstieg bei der Komponente "Neuaufträge" aus dem Vormonat (von 47,3 auf 49,1) komplett wieder abgegeben worden sei (November: 47,2) - niedriger habe der Saldo dieser Teilkomponente zuletzt im Mai 2009 gelegen. Zum anderen sei die "Arbeitsmarkt"-Komponente mit lediglich 46,6 Punkten (Oktober: 47,7) auf den zweitniedrigsten Wert seit Anfang 2016 gefallen.Der überraschend schwache ISM-Index in den USA habe mit dafür gesorgt, dass sich der Euro gestern zum US-Dollar klar von der Marke von 1,10 USD nach oben habe absetzen können. Zugleich hätten die internationalen Aktienmärkte spürbar ins Minus gedreht, nachdem US-Präsident Trump angekündigt habe, "unmittelbar" wieder Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte aus Argentinien und Brasilien zu verhängen. Auch gegenüber Frankreich überlege die US-Regierung, neue Strafzölle auf Importe im Wert von bis zu 2,4 Mrd. USD einzuführen, nachdem Frankreich zuletzt eine Digitalsteuer beschlossen habe, die vor allem amerikanische Internetfirmen betreffe. Über die US-Zölle könnte bereits im Januar befunden werden. (03.12.2019/ac/a/m)