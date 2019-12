Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zwei Tage vor den für den 12. Dezember anberaumten vorgezogenen Parlamentswahlen in Großbritannien werden heute die Daten für die Industrieproduktion sowie die BIP-Daten für den Berichtsmonat Oktober veröffentlicht, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.Ein ähnliches Bild ergebe sich für den gesamtwirtschaftlichen Output, wo die Analysten für den Beginn des 4. Quartals nur einen moderaten BIP-Zuwachs um 0,1% gg. Vm. unterstellen würden. Insgesamt würden die Wachstumsperspektiven für das Vereinigte Königreich überschaubar bleiben. Gleichwohl seien an den Finanzmärkten zuletzt verbesserte Konjunkturaussichten eingepreist worden. Hintergrund sei der große Vorsprung der "Conservative Party" von Premierminister Boris Johnson in den meisten Umfragen, was Hoffnungen auf stabile Verhältnisse verbunden mit konkreten politischen Entscheidungen wecke.Gestern sei der Euro mit Notierungen von rund 0,84 GBP zum Britischen Pfund zeitweise auf den tiefsten Stand seit Mai 2017 gefallen. In den kommenden Tagen würden die Analysten mit Blick auf die bevorstehende Parlamentswahl am Donnerstag mit einer erhöhten Volatilität im EUR/GBP-Wechselkurspaar rechnen. (10.12.2019/ac/a/m)