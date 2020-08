London (www.aktiencheck.de) - Der überdurchschnittliche Einbruch der britischen Wirtschaft gegenüber vergleichbaren Staaten wurde durch eine längere Lockdown-Phase sowie die große Bedeutung des Service-Sektors hervorgerufen, denn Dienstleistungen wurden überproportional von den Beschränkungen des Social Distancing betroffen, so David Riley, Chief Investment Strategist bei BlueBay Asset Management.



Zwar habe eine wirtschaftliche Erholung bereits eingesetzt, aber die Arbeitslosigkeit dürfte in die Höhe schnellen, wenn staatliche Maßnahmen zur Beschäftigungssicherung unter dem "Furlough Scheme" auslaufen würden. Für die Erholung sei eine stärkere staatliche Unterstützung notwendig, und die Bank of England könnte die Zinsen durchaus auf null Prozent (derzeit 0,1 Prozent) senken sowie ihr Anleihenkaufprogramm noch vor Jahresende aufstocken.



Von großer Bedeutung für das Vereinigte Königreich sei es jetzt, ein neues Handelsabkommen mit der Europäischen Union zu schließen, bevor das Land aus dem gemeinsamen Zollraum und dem europäischen Binnenmarkt ausscheide. Ansonsten drohe Großbritannien ein Doppelhammer in Form der Auswirkungen aus der Corona-Pandemie plus dem Schock, der entstünde, wenn das Land mit Zöllen und Quotierungen im Handel mit seinen wichtigsten Wirtschaftspartnern konfrontiert werde. (12.08.2020/ac/a/m)





