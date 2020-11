Nichtsdestotrotz dürfte sich der BIP-Rückgang im gesamten Jahr auf 10,7% belaufen. Die britische Regierung habe ursprünglich Hilfsleistungen zurückzufahren geplant. Mit dem neuen Lockdown werde u.a. der staatliche "Zwangsurlaub" doch fortgesetzt. Die Arbeitslosigkeit, die zu Beginn der Krise wegen solcher politischen Maßnahmen kaum angezogen habe, dürfte zunehmen. Dagegen würden sich die Wachstumsperspektiven für 2021 aufhellen. Ohne neue massive Restriktionen und in der Hoffnung, dass ein Impfstoff die Pandemie in den Hintergrund dränge, dürfte die Wirtschaft mit 5,7% stark wachsen.



Mit dem Brexit gebe es allerdings eine zusätzliche Schwierigkeit. Die Übergangsphase laufe Ende des Jahres aus. Sollten sich die Parteien tatsächlich nicht mehr einigen - die Streitpunkte seien staatliche Beihilfen, ein Mechanismus zur Streitschlichtung und die Fischerei -, würden WTO-Zölle und regulatorische Unterschiede bzw. erhebliche organisatorische Probleme an den Grenzen drohen. Dies würde das Wachstum 2021 zwar spürbar dämpfen, aber die Pluszeichen nicht verhindern.



Vor dem Hintergrund der neuen Corona-Verwerfungen sei eine Einigung dennoch das realistischere Szenario. Großbritannien werde in jeden Fall den EU-Binnenmarkt und die Zollunion verlassen. Zollformalitäten würden erforderlich, sodass anfängliche Probleme im Außenhandel unvermeidlich seien, selbst wenn der Warenhandel weitgehend zollfrei bleibe. Grenzüberschreitende Dienstleistungen würden erschwert, was vorrangig die britische Wirtschaft belaste. Insgesamt werde der EU-Austritt das Wachstum in Großbritannien beeinträchtigen, ob mit oder ohne Einigung. Allerdings würden diese Effekte 2020/21 gegenüber den Pandemie-Folgen verblassen.



Die Teuerung liege 2020 voraussichtlich bei nur 1,0%. Im kommenden Jahr dürfte die Inflation jedoch auf 2,4% klettern. Neben den höheren Energiekosten und einer allgemeinen Nachfragebelebung würden wohl auch Brexit-bedingte Importkosten die Preise steigern. Dennoch habe die Bank of England jüngst ihr Anleihekaufprogramm aufgestockt. Den ins Spiel gebrachten Schritt zu negativen Zinsen werde die Notenbank vermutlich nicht vollziehen. Mit der Konjunkturerholung und der anziehenden Teuerung dürfte sie sich mit weiteren expansiven Maßnahmen zurückhalten. (10.11.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie schlägt in Großbritannien mit Wucht wieder zu, so die Analysten der Helaba.Aufgrund der hohen Zahl an Neuinfektionen habe die Regierung einen neuen Lockdown verhängt, wenn auch weniger scharf als im Frühjahr. Die Post-Brexit-Verhandlungen seien immer noch nicht abgeschlossen. Die Frist hierfür sei bis Mitte November verlängert worden. Auch wenn ein harter Bruch noch vermieden werden könne, stehe vor allem die britische Exportwirtschaft vor erheblichen Veränderungen. Immerhin habe sich die Konjunktur vom dramatischen Absturz im ersten Halbjahr erholt.