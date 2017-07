Hannover (www.aktiencheck.de) - Nach vorläufigen Berechnungen hat sich die britische Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal um 0,3% Q/Q ausgeweitet, so die Analysten der NORD LB.



Das wenn auch dürftige Wirtschaftswachstum sei von einer Ausweitung der Aktivitäten in den Dienstleistungssektoren - und hier vor allem im Einzelhandel - gestützt gewesen. Dies sei gewiss keine nachhaltige und robuste Konstellation. Die Analysten der NORD LB würden jedenfalls skeptisch mit Blick auf die gegenwärtige Lage und gerade auch die Perspektiven für die britische Wirtschaft bleiben. Die enormen Unsicherheiten über den weiteren Verlauf der Brexit-Verhandlungen, in die die britische Delegation sichtlich geschwächt und konzeptlos hineingestolpert sei, würden auf der wirtschaftlichen Aktivität lasten. (26.07.2017/ac/a/m)





