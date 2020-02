Hannover (www.aktiencheck.de) - Die britische Wirtschaft erweist sich am aktuellen Rand als erstaunlich robust, so die Analysten der NORD LB.Verhandlungsvorgeplänkel würden stattfindenBoris Johnson habe mit seiner Regierungsumbildung im Februar den Weg für Ausgabensteigerungen freigemacht. Somit dürfte die Regierung wohl bald die konjunkturellen Stützungsmaßnahmen in Vorbereitung auf den tatsächlichen Brexit zum Jahresende ausweiten. Was die Verhandlungen betreffe, so werde die Stimmung langsam eisiger. So habe London den Ton, nicht nur über die Social-Media-Kanäle verschärft. Das Level Playing Field, also faire Wettbewerbsbedingungen, sei nicht nur vom UK-Chefunterhändler David Frost ausgeschlossen worden. Auch der britische Premier habe die ein oder andere Bemerkung in diese Richtung gemacht, die somit nicht für einen sanften Umgang sprechen würden. Die EU ihrerseits bereite sich auch auf eine härtere Gangart vor. Anfang des Monats sei das Verhandlungskonzept veröffentlicht worden. Wenig überraschend gebe kaum Überschneidung in den Intentionen. Eine Verlängerung der Übergangszeit sei weiter keine Option. Diese sei von Großbritannien per Gesetz ausgeschlossen worden. Wenn alles seinen bürokratischen Gang gehen solle, müsste London bis Juni diese beantragen. Da bis dahin die Verhandlungen noch laufen würden, dürfte es wohl unwahrscheinlich sein. Freilich sei die Brexit-Saga auch immer wieder für eine Überraschung gut. (25.02.2020/ac/a/m)