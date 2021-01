Bonn (www.aktiencheck.de) - 969378) - korreliert oft negativ mit dem Wechselkurs des Pfund Sterling, so die Analysten von Postbank Research.



Je schwächer das Pfund Sterling, desto höher der Index und umgekehrt. Aktuell gelte dies nicht: Das Pfund Sterling sei - nach dem madagassischen Ariary (MGA) und dem nigerianischen Naira (NGN) - diejenige Währung, die seit Jahresbeginn am stärksten gegenüber dem Euro und gegenüber dem US-Dollar zugelegt habe. Dennoch habe auch der FTSE 100 mehr hinzugewonnen als die meisten anderen europäischen Leitindices. Die Stärke des Pfund Sterling und des Index resultiere dabei zunächst aus der Erleichterung über das Last-Minute-Handelsabkommen mit der EU. Zudem lege Großbritannien ein hohes Tempo bei den Impfungen gegen das Coronavirus hin. Da bereits mehr als elf Prozent der Bevölkerung geimpft worden seien, könnte die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches sich schneller erholen als noch vor kurzem vermutet. So sinke wiederum die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England die Leitzinsen in den negativen Bereich senke. Kurzfristig könnte der Rückenwind für Pfund Sterling und den FTSE 100 somit weiter anhalten. (28.01.2021/ac/a/m)



