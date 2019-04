Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Diesen Freitag wäre es so weit: Nach momentanem Stand der Dinge müsste Großbritannien dann ohne Abkommen die EU verlassen, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Doch schon jetzt werde von einer weiteren Verschiebung des EU-Austritts gesprochen. Seitens der EU zeichne sich dabei die Idee einer kurzen Verlängerung ab, die bis 22. Mai andauern solle. Dieser Vorschlag ziele darauf ab, dass im britischen Parlament Ende der Woche ein Austrittsabkommen ratifiziert werde. Eine längere Variante sehe eine Verschiebung um neun Monate oder mehr vor, was eine Teilnahme Großbritanniens bei den Europawahlen voraussetzen würde. Morgen beginne dazu ein EU-Sondergipfel, der mehr Klarheit liefern sollte.Die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen der Brexit-Saga scheinen sich hingegen immer deutlicher zu zeigen, so die Deutsche Bank AG. Die überraschend starken Wachstumsdaten aus Großbritannien im Januar seien wohl Vorzugseffekten zu verdanken gewesen. Zwar rechnet die Deutsche Bank AG für Großbritannien noch mit einem Wachstum von rund 0,3 Prozent im ersten Quartal 2019. Dennoch zeichne sich ab, dass die Wirtschaftsaktivität im Februar und laut Stimmungsindikatoren auch im März an Dynamik verloren habe. Für das Britische Pfund deute sich jedenfalls im Hinblick auf die nahenden politischen Entscheidungen erneut ein volatiler Wochenverlauf an. (09.04.2019/ac/a/m)