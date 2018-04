Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nachdem der Einkaufsmanagerindex für das Verarbeitende Gewerbe in Großbritannien am Dienstag positiv überraschen konnte, bot die Märzerhebung für den Dienstleistungs-PMI eine negative Überraschung, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Mit 51,7 Punkten habe das niedrigste Niveau seit Juli 2016 verdaut werden müssen. Schlechtes Wetter sowie die Unsicherheit über den weiteren Fortgang der "Brexit"-Verhandlungen seien wohl eine Bürde gewesen. Laut dem Markit-Institut würden die aktuellen PMI-Daten auf eine weitere Drosselung des BIP-Momentums im 1. Quartal 2018 (+0,3% gg. Vq.) hinweisen. Im Schlussquartal 2017 habe der BIP-Quartalszuwachs 0,4% betragen. (06.04.2018/ac/a/m)





