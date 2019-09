London (www.aktiencheck.de) - Auch wenn die Situation in Großbritannien sehr unübersichtlich ist, gehen wir davon aus, dass der Brexit in Richtung Ende 2019 verschoben wird, so Mark Dowding, Partner und Chief Investment Officer von BlueBay Asset Management.Diese Entwicklungen seien der Grund für unsere negativen Einstellungen zu UK-Staatsanleihen. Großbritannien bewege sich rasch in Richtung einer lockeren Fiskalpolitik, das mache Zinssenkungen weniger wahrscheinlich. Im Gegenteil, sollte eine Labour-Regierung an die Macht kommen, könnte eine progressive Fiskalpolitik mit Ziel auf Infrastruktur, grüner Technologie und Nationalisierung sogar zu deutlich steigenden Zinsen führen.Eine Abkehr vom Brexit könnte das Wirtschaftswachstum anschieben und zu steigenden Zinsen im Verlauf von 2020 führen. In diesem Zusammenhang würden die Experten es für unwahrscheinlich halten, dass Großbritannien eines der Negativ-Zins-Länder werde. Erwartungen von 10-Jahres-Renditen unter 0,4% scheinen den Experten von BlueBay Asset Management doch sehr übertrieben. Entsprechend würden sie auch eine Long-Position beim Pfund Sterling favorisieren. (06.09.2019/ac/a/m)