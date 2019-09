Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Ereignisse in Großbritannien haben sich auch im September einmal wieder überschlagen, so die Analysten der Nord LB.Damit sei der "No Deal" Brexit aber keineswegs vom Tisch. Die Analysten der Nord LB halten diesen weiter für die wahrscheinlichste Variante. Es gebe unterschiedliche Szenarien, die den "Unfall" doch passieren lassen könnten. So habe die Regierung angedeutet, sie müsse sich nicht an das Gesetz halten. Auch ein gut abgestimmter Rücktritt oder ein Veto nur eines einzelnen EU Staates könnten reichen. Boris Johnson befinde sich aktuell weiter im Wahlkampf und toure über das Land. Seine Kurzbesuche in Irland und in Luxemburg hätten keinen Eindruck gemacht. Schon gar nicht den, dass es ernste Gespräche gebe. Selbst wenn es zu einem Deal käme, etwa mit dem Backstop light nur für Nordirland und begrenzte Produkte, selbst dann sei es unklar, ob es im Parlament für eine Mehrheit reiche. Das Chaos gehe weiter. Ein bisschen wie beim Zauberlehrling "Herr, die Not ist groß! Die ich rief, die Geister werd ich nun nicht los!"Die britische Konjunktur halte sich derweil noch auf erstaunlich robustem Level. Das 2. Quartal sei zwar negativ ausgefallen, allerdings würden die Indikatoren am aktuellen Rand wieder nach oben deuten. Vorzieheffekte möglicherweise, aber wenn man auf die Indikatoren schaue, sei es vor allem der Dienstleistungssektor, der sich von der robusten Seite zeige, während die Industrie vor der gleichen Problematik stehe wie anderenorts - der durch Handelskonflikte verstärkte globale Konjunkturgegenwind nehme weiter zu. (Ausgabe Oktober 2019) (23.09.2019/ac/a/m)