Nun habe die EU in das Chaos eingegriffen. Sie habe die Verlängerung für den Fall einer Zustimmung bis zum 22. Mai gewährt. Dies sollte den Briten ausreichen, um die dann im Anschluss erforderlichen Gesetze zu beschließen. Selbst ohne eine Billigung des Deals werde der EU-Austritt vorerst auf den 12. April verschoben. Die EU habe diese Termine aufgrund der Europawahlen gewählt. Denn bis Mitte April könnte Großbritannien noch entscheiden, daran teilzunehmen.



Sei damit der ungeregelte EU-Austritt nur um zwei Wochen vertagt? Die Chancen von May, ihren Deal beim dritten Versuch durch das Unterhaus zu bekommen, stünden weiterhin nicht sonderlich gut. Selbst wenn sie einige der "Nein"-Stimmen vom letzten Mal zu einem "Ja" drehen könnte, gebe es einen harten Kern von "Brexiteers", die kaum zu überzeugen seien - womöglich nicht einmal mit der Drohung, den EU-Austritt komplett abzusagen. Andere Mehrheiten im Unterhaus für einen tendenziell weicheren Brexit würden theoretisch leicht fallen. Bislang spreche aber die Parteitaktik sowohl der Konservativen als auch von Labour dagegen. Fraglich sei jedoch, ob May überhaupt noch die Kontrolle besitze. Im Parlament gebe es Bestrebungen, der Regierung den Prozess aus der Hand zu nehmen. Sollten diese Erfolg haben, wäre der Weg frei für Alternativen in Richtung Zollunion oder "Norwegen-Option", auch ein erneutes Referendum werde ins Spiel gebracht.



Ob solche Lösungen tatsächlich bis zum Ende der verlängerten Austrittfrist bis 12. April final beschlussfähig wären, sei offen. Allerdings sei auch eine darüber hinausgehende Verlängerung möglich. Diese dürfte dann deutlich länger ausfallen und würde bedeuten, dass die Briten - peinlicherweise - an den Wahlen zum Europäischen Parlament teilnehmen müssten. Welche Rolle Theresa May dabei spielen werde, sei unsicher. Ihr Rücktritt wäre für nicht wenige eine Erlösung.



Gut 1.000 Tage nach dem Referendum sei noch vieles möglich. Da jenseits der Brexit-Hardliner die Bereitschaft, einen Chaos-Brexit in Kauf zu nehmen, sowohl im Unterhaus als auch bei der EU ziemlich gering sei, sähen die Analysten der Helaba weiterhin einen geordneten EU-Austritt als die wahrscheinlichste Lösung an - wann auch immer. (22.03.2019/ac/a/m)







Während der gesamte Prozess des EU-Austritts in Großbritannien schon lange chaotische Züge aufweist, toppten die letzten Tage dies noch einmal, so Christian Apelt, CFA bei der Helaba.Die avisierte dritte Abstimmung zum Austrittsabkommen sei entfallen, weil Parlamentspräsident Bercow auf Basis einer Regel aus dem Jahr 1604 (!) diese nicht zugelassen habe. Premierministerin May habe nur noch von einer dreimonatigen Brexit-Verschiebung für den Fall einer parlamentarischen Zustimmung gesprochen. Das Unterhaus habe in der Vorwoche jedoch beschlossen, bei einer Ablehnung die EU um einen längeren Aufschub zu bitten. Rücktrittsgerüchte über May für einen solchen Fall seien hervorgeschossen. Dann habe die Premierministerin in ihrer Fernsehansprache das Parlament beschimpft, was ihr die Mehrheitsfindung kaum erleichtern dürfte.