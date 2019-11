Bonn (www.aktiencheck.de) - Die britische Volkswirtschaft ist im 3. Quartal 2019 um 0,3 Prozent gegenüber der Vorperiode gewachsen und hat damit eine technische Rezession im Sommerhalbjahr vermieden, so die Analysten von Postbank Research.



Dennoch hätten die Daten die Erwartungen enttäuscht, zumal die Vorjahresrate auf 1,0 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit über neun Jahren nachgegeben habe. In den Details der Verwendungsrechnung würden sich privater und öffentlicher Verbrauch immer noch stabil zeigen, während die Brexit-Unsicherheit insbesondere Investitionen und Außenhandel belaste. Zwar habe die Entwicklung der Exporte im Quartalsvergleich die Erwartungen übertroffen, aber den Einbruch im Frühjahr nicht wettmachen können. Der Importzuwachs sei wiederum überraschend verhalten ausgefallen. In Verbindung mit einem negativen Wachstumsbeitrag der Lagerinvestitionen sei dies ein deutliches Signal, dass Großbritannien im Vorfeld der Brexit-Deadline am 31. Oktober - ganz anders als noch zu Jahresbeginn - keinen massiven Lageraufbau betrieben habe.



Auf größeres Interesse als die BIP-Daten sei an den Finanzmärkten gestern aber die Ankündigung der Brexit-Partei unter Nigel Farage gestoßen, in rund der Hälfte aller Wahlbezirke nicht gegen die Tories von Premierminister Boris Johnson antreten zu wollen, um eine Spaltung der Brexit-Befürworter unter den Wählern zu vermeiden und schlussendlich den EU-Austritt sicherzustellen. (12.11.2019/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.