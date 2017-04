Die Ankündigung von Neuwahlen durch Theresa May müsse eindeutig als Überraschung gewertet werden. Bis dahin habe ihre Partei einen vorgezogenen Urnengang - der planmäßige Temin für eine Abstimmung über die Sitzverteilung im Parlament habe erst im Jahr 2020 gelegen - nicht als sinnvolle Option angesehen. May habe ihren Schritt mit der Uneinigkeit im Parlament begründet, welches sehr unterschiedliche Vorstellungen bezüglich des geplanten Brexit zu haben scheine. Sie wolle mit ihrem Vorstoß natürlich die Machtbasis ihrer Partei erweitern und die momentane Stärke der Konservativen bei den Umfragen nutzen. Zudem scheine May darauf zu setzen, mit der Wahl gewissermaßen auch persönlich ein klares Mandat für den EU-Austritt zu erhalten würden. Nachdem die Neuwahlen nunmehr im Unterhaus befürwortet worden seien, könne die Amtsinhaberin durchaus selbstbewusst in den Wahlkampf gehen. Sie treffe dabei auf einen Labour-Chef, der nach internen Streitigkeiten geschwächt antrete und einen weichen Austritt propagieren wolle.



Den Exit vom Brexit scheinen sich Liberaldemokraten und die schottischen Nationalisten auf die Fahnen geschrieben zu haben, so die Analysten der Nord LB. Letztere würden zwar auf weitere Mandate in Schottland hoffen, seien aber bereits bei der letzten Wahl sehr erfolgreich gewesen. In der Summe scheine Mays Timing geschickt, um ihre Pläne zu einem nicht ganz so harten Brexit einfacher und mit weniger internem Wiederstand in die Tat umzusetzen. Allerdings habe auch David Cameron vor seinem politischen Karriereende im Nachgang des Brexit-Referendums geglaubt, dass sich eine Volksbefragung zum EU-Austritt als machtpolitisch geschickter Schachzug erweisen könnte - und manchmal wiederhole sich Geschichte eben doch!



Die Analysten würden bei ihrer Einschätzung bleiben, dass der bevorstehende Austritt aus der Europäischen Union auch konjunkturelle Spuren hinterlassen werde. Neben verringerten Wachstumsraten dürfte sich in den kommenden Jahren auch eine deutlich höhere Teuerungsrate bei den Verbraucherpreisen materialisieren, was auch die realen Einkommen in Großbritannien belasten werde. Ein schwächeres Pfund sowie eine höhere Unsicherheit insgesamt dürften außerdem in den kommenden Monaten die Wirtschaftsaktivität beeinträchtigen. (Ausgabe Mai 2017) (26.04.2017/ac/a/m)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Die britische Regierung hat dem Europäischen Rat am 29. März den Antrag Großbritanniens auf Austritt aus der Europäischen Union (EU) gemäß Artikel 50 des Lissabon-Vertrags übergeben, so die Analysten der Nord LB.Aus heutiger Perspektive lasse sich der formal zweijährige, tatsächlich wegen der am Ende noch stattfindenden Abstimmungen nur 18 Monate dauernde Verhandlungsmarathon in drei Streckenabschnitte unterteilen: Zunächst werde es um die Rechte von EU-Bürgern in Großbritannien, Briten im EU-Ausland, die Festlegung der Grenzen und damit um die Freizügigkeit gehen. Da die Zustimmung zum Brexit beim Referendum im Juni maßgeblich von dem Wunsch getrieben gewesen sei, die Einwanderung zu begrenzen, sei dies für die britische Delegation um den "Brexit-Minister" Davis ein besonders sensibles Thema. Dann werde der Chefunterhändler der EU Barnier die noch "offenen Rechnungen" Großbritanniens auf die Tagesordnung setzen. Die Rede sei von rund EUR 60 Mrd., die London noch für bereits zugesagte Projekte, Strukturfonds und Pensionsverpflichtungen zu zahlen habe. Schließlich seien Handelsabkommen zu schließen, die an die Stelle der bisherigen Binnenmarktzugehörigkeit treten würden. Hier könnte das Königreich in einem "Very Hard Brexit" schlimmstenfalls auf die WTO-Standards zurückfallen.