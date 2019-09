CompuGroup (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF), deutsches IT-Unternehmen, das sich auf den Gesundheitssektor spezialisiert habe, habe einen Aktienrückkauf bekannt gegeben (+5,25%).



Die Aktien des Schweizer Pharmakonzerns Roche (ISIN: CH0012032113, WKN: 851311, Ticker-Symbol: RHO, SIX Swiss Ex: RO, Nasdaq OTC-Symbol: RHHBF) hätten um 2,25% zulegen können. Das Unternehmen habe Anfang der Woche mit einem soliden Kapitalmarkttag punkten können.



Corning (ISIN: US2193501051, WKN: 850808, Ticker-Symbol: GLW), US-Glashersteller, habe den Ausblick für Umsatz und Absatzmenge revidieren müssen. Die Aktie habe 6,06% verloren.



Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) und FedEx (ISIN: US31428X1063, WKN: 912029, NYSE Ticker-Symbol: FDX) hätten gestern in den USA nachbörslich Quartalszahlen vorgelegt. Der US-Softwarespezialist habe zwar mit guten Quartalszahlen punkten können, habe aber den Ausblick für die Umsatzentwicklung im vierten Quartal nach unten nehmen müssen. FedEx habe aufgrund der Handelskonflikte die Prognose ebenfalls senken müssen.



Heute berichte unter anderem die britische Baumarktkette Kingfisher (ISIN: GB0033195214, WKN: 812861, Ticker-Symbol: KFI1, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: KGFHF) noch Quartalszahlen.

(18.09.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Der Aktienkurs des deutschen Onlineversandhändler Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) büßte 9,83% ein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Auslöser sei die Nachricht gewesen, nach der der größte Aktionär, Kinnevik, seine Beteiligung an Zalando reduziere und an der Börse platziere.Die EU-Kommission habe grünes Licht für die Übernahme von innogy (ISIN: DE000A2AADD2, WKN: A2AADD, Ticker Symbol: IGY) durch E.ON (ISIN: DE000ENAG999, WKN: ENAG99, Ticker-Symbol: EOAN, Nasdaq OTC-Symbol: ENAKF) (+0,17%) gegeben.