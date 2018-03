Wien (www.aktiencheck.de) - In den letzten acht Jahren hat Griechenland unter massivem Zwang und Druck von außen weitreichende wirtschaftliche "Anpassungsmaßnehmen" vollzogen, so die Analysten von Raiffeisen Capital Management im aktuellen "em-report".Eine echte Rückkehr Griechenlands an die Anleihemärkte zur Finanzierung staatlicher Investitionen sei kaum denkbar, ohne eine Einigung über einen Schuldenschnitt. Diesbezüglich gebe es kaum Fortschritte. Die Einkommens- und Verschuldungssituation der privaten Haushalte erlaube bis auf weiteres keine größeren Zuwächse beim Konsum. Im Gegenteil, es stünden weitere Steuererhöhungen und Einschnitte bei Pensionen an. Dass in solche einem Umfeld und angesichts einer weiterhin ineffizienten Bürokratie, massiver Korruption sowie sich ständig verändernder Steuergesetze Investitionen nicht gerade sprudeln würden, liege auf der Hand. Der Anteil der Investitionen am BIP habe sich in den letzten zehn Jahren mehr als halbiert auf nur noch 11%. Die meisten strukturellen und institutionellen Faktoren, die zur Krise geführt hätten, seien weiterhin intakt.Griechische Aktien seien im Februar im Einklang mit dem globalen Trend um fast 5% gefallen.(Ausgabe März 2018) (21.03.2018/ac/a/m)