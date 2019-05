Xetra-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

22,54 EUR -0,53% (29.05.2019, 13:46)



Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

22,52 EUR -0,97% (29.05.2019, 13:57)



ISIN Grand City Properties-Aktie:

LU0775917882



WKN Grand City Properties-Aktie:

A1JXCV



Ticker-Symbol Grand City Properties-Aktie:

GYC



Kurzprofil Grand City Properties S.A.:



Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (29.05.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Grand City Properties-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Immobilienspezialisten Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) weiterhin zu halten.Im Auftaktquartal 2019 habe Grand City Properties S.A. von soliden steigenden Mieteinnahmen und substanziellen Bewertungsgewinnen auf das Immobilienportfolio profitiert. Der Immobilienbestand habe seit Ende 2018 von 83.671 auf 83.740 Einheiten per Ende März 2019 leicht zugenommen, wobei sich der Portfoliowert auf EUR 7.495 Mio. (Ende 2018: EUR 7.244 Mio.) gesteigert habe. Per saldo habe eine erfreuliche Verbesserung des operativen Ergebnisses (FFO) in Q1 2019 (6%) verzeichnet werden können. Vor diesem Hintergrund habe das Immobilienunternehmen die Managementprognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt.Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, bewertet die Grand City Properties-Aktie weiterhin mit dem Votum "halten". Das Kursziel laute nach wie vor 21,03 Euro. (Analyse vom 29.05.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der Grand City Properties S.A.: Keine vorhanden.Börsenplätze Grand City Properties-Aktie: