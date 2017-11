Tradegate-Aktienkurs Grand City Properties-Aktie:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882, WKN: A1JXCV, Ticker-Symbol: GYC) ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland, vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem Mietermanagement und anschließender Wertsteigerung durch Erhöhung der Belegungsrate und des Mietniveaus. Weitere Informationen finden Sie unter: www.grandcityproperties.de.



Grand City Properties S.A. ist eine nach luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Geschäftssitz in 24, Avenue Victor Hugo, L-1750 Luxemburg, registriert im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560. Seit Mai 2012 ist die Gesellschaft im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. (09.11.2017/ac/a/d)

Auf die "Hammer"-Kerze vom letzten Quartal 2016 seien in diesem Jahr bisher drei weitere Quartalskerzen mit kleinen Kerzenkörpern gefolgt. Letztlich spreche dieses Phänomen dafür, dass die Grand City Properties-Aktie über ein aufgestautes Bewegungspotential verfüge. In diesem Zusammenhang sei es hilfreich, die Zeitebene herunterzubrechen und den Tageschart zu analysieren. In diesem Zeitfenster lägen gleich zwei Weichenstellungen vor, die dafür sprechen würden, dass sich der erwartete "Vola-Impuls" auf der Oberseite entladen könnte.So sei einerseits der seit Dezember 2015 bestehende Korrekturtrend (akt. bei 18,43 EUR) jüngst zu den Akten gelegt worden und andererseits sei dem Immobilientitel gestern der Sprung über eine weitere Abwärtstrendlinie (akt. bei 18,79 EUR) gelungen. Damit sei die seit einem halben Jahr bestehende Dreiecksformation nach oben aufgelöst (siehe Chart) worden, so dass das bisherige Jahreshoch (19,16 EUR) perspektivisch nur eine Durchgangsstation auf dem Weg nach Norden darstellen dürfte. Aus der Höhe des Dreiecks ergebe sich sogar ein ausreichendes Anschlusspotenztial, um Kurs auf die Hochs bei rund 20,50 EUR zu nehmen. Um den Ausbruch nicht zu gefährden, sollte die Aktie in Zukunft nicht mehr in den knapp zwei Jahre alten ehemaligen Korrekturtrend zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.11.2017)