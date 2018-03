Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:

51,30 EUR +3,97% (21.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:

51,20 EUR +3,23% (21.03.2018, 17:35)



ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie:

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie:

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (21.03.2018/ac/a/nw)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktie: Nach Zahlen im Plus - ChartanalyseDer Spezialist für Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für Pkw-Innenausstattungen Grammer (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) hat am Mittwoch Zahlen vorgelegt und noch nie da gewesene Geschäftszahlen vorgelegt, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Aktie habe entsprechend positiv reagiert und habe in einer ersten Reaktion um etwas mehr als 4 Prozent zugelegt, doch noch sei der Deckel drauf.Der Umsatz sei auf einen Rekordwert von 1,79 Mrd. Euro (Vj. 1,69 Mrd. Euro) gestiegen. Dabei habe sich auch das operative Ergebnis des Konzerns (EBIT) um 18 Prozent auf 80,2 Mio. Euro (Vj. 68,1 Mio. Euro) verbessert. Trotz Sonderbelastungen in 2017 werde eine Dividendenzahlung von 1,25 Euro je Anteilsschein vorgeschlagen. Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwarte Grammer ein weiterhin herausforderndes konjunkturelles Umfeld mit unterschiedlichen Entwicklungen in den relevanten Märkten. Der Automotive-Zulieferer erwarte ein Umsatzwachstum auf 1,85 Mrd. Euro sowie eine weitere Verbesserung der operativen Profitabilität über dem Niveau des Vorjahres.Technisch allerdings präsentiere sich die Aktie seit September 2016 in einer äußerst groben Seitwärtskonsolidierung zwischen 40,00 und grob 60,00 Euro. Auf der Oberseite begrenze darüber hinaus eine abfallende Trendlinie das Kursgeschehen, auf der Unterseite stütze seit Sommer letzten Jahres hingegen ein Aufwärtstrend die Notierungen des Wertpapiers. Trotz der positiven Resonanz der Investoren müssten noch einige Hürden aus dem Weg geräumt werden, ehe die Aktie von Grammer ein größeres Kaufsignal aufstellen könne. Die Chancen hierfür würden jedoch als sehr günstig erachtet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Grammer-Aktie: