ISIN Grammer-Aktie:

DE0005895403



WKN Grammer-Aktie: 589540

589540



Ticker-Symbol Grammer-Aktie: GMM

GMM



Kurzprofil Grammer AG:



Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker-Symbol: GMM), Amberg, ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Komponenten und Systemen für die Pkw-Innenausstattung sowie von Fahrer- und Passagiersitzen für Offroad-Fahrzeuge (Traktoren, Baumaschinen, Stapler), Lkw, Busse und Bahnen. Das Segment Seating Systems umfasst die Geschäftsfelder Lkw- und Offroad-Sitze sowie Bahn- und Bussitze. Im Segment Automotive liefern wir Kopfstützen, Armlehnen und Mittelkonsolen an namhafte Pkw-Hersteller im Premiumbereich und an Systemlieferanten der Fahrzeugindustrie.



Mit über 12.000 Mitarbeitern in 30 Gesellschaften ist Grammer in 20 Ländern weltweit tätig.



Die Grammer Aktie ist im SDAX vertreten und wird an den Börsen München und Frankfurt, über das elektronische Handelssystem Xetra sowie im Freiverkehr der Börsen Stuttgart, Berlin und Hamburg gehandelt. (08.02.2017/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Grammer-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Autozulieferers und Sitzeherstellers Grammer AG (ISIN: DE0005895403, WKN: 589540, Ticker Symbol: GMM) unter die Lupe.Das in einen Eigentümerstreit verwickelte Amberger Unternehmen habe im abgelaufenen Geschäftsjahr von der guten Autokonjunktur profitiert und sehr starke Zahlen präsentiert. Und auch die Grammer-Aktie laufe in den letzten Wochen sehr gut. Kauper rate vom Verkauf des Titels ab und rechne mit weiteren Kursgewinnen. Das Papier sei weiterhin alles andere als teuer. Die Grammer-Aktie bleibe ein aussichtsreiches Investment, so Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.02.2017)Xetra-Aktienkurs Grammer-Aktie:56,37 EUR +4,95% (08.02.2017, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Grammer-Aktie:56,389 EUR +5,20% (08.02.2017, 21:34)