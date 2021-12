Die Region gelte jedoch als absoluter Zukunftsmarkt. Bis 2030 solle einer Studie von Google, Temasek und Bain & Company zufolge das Brutto-Warenvolumen (GMV) des Digital-Sektors auf über eine Billion Dollar steigen. Für das laufende Jahr weise die Studie ein GMV von 174 Milliarden Dollar aus.



Werde die Corona-Pandemie überwunden, habe Grab gute Voraussetzungen, um zügig wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren und von den gigantischen Marktchancen zu profitieren. Auch, weil es die internationalen Schwergewichte Uber und DiDi kaum fürchten müsse - beide seien am Unternehmen beteiligt.



"Der Aktionär" bleibt bei Grab dennoch an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. Ein Ende der Pandemie sei mit dem Auftauchen der Omikron-Variante zumindest fraglich und die Bewertung von mehr als 50 Milliarden Dollar auf Grundlage des aktuellen Kurses der Altimeter Growth-Aktie zu ambitioniert. (Analyse vom 01.12.2021)



Grab Holdings Inc. ist ein multinationales Dienstleistungsunternehmen mit Sitz in Singapur. Es bietet in über 300 Städten Online-Vermittlungsdienste zur Personenbeförderung an. Neben dem Transport von Personen bietet das Unternehmen über eine mobile App auch die Lieferung von Lebensmitteln und digitale Zahlungsdienste an. Grab ist in Singapur, Indonesien, Vietnam, Kambodscha, Philippinen, Myanmar, Malaysia, Thailand und Japan aktiv. Mit einer Bewertung von 14 Milliarden USD ist es das wertvollste Einhorn (Start-up) in Südostasien. (01.12.2021/ac/a/n)



