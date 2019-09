Bei der The Goodyear Tire & Rubber Company werde jeweils zum 31.12. gemäß des Rechnungslegungsstandards US-GAAP in US-Dollar bilanziert. Das Unternehmen habe Umsätze in Höhe von 15,475 Mrd. USD erzielt. Diese Umsätze würden mit einem Anteil von 8,168 Mrd. USD aus der Region Americas, mit 5,090 Mrd. USD aus der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika und mit 2,217 Mrd. USD aus der Region Asien-Pazifik stammen. Im Vorjahr hätten die Umsätze bei 15,377 Mrd. USD gelegen. Das Ergebnis vor Steuern sei mit 1,011 Mrd. USD testiert worden. Der Konzernjahresüberschuss habe 693,00 Mio. USD betragen. Im Vorjahr habe der Jahresüberschuss bei 346,00 Mio. USD gelegen.



Das Ergebnis je Aktie habe unverwässert bei 2,92 USD und verwässert bei 2,89 USD gelegen. Die Dividende habe 0,58 USD und die Ausschüttungssumme rund 138,00 Mio. USD betragen. Der Konzern habe für 2018 liquide Mittel in Höhe von 801,00 Mio. USD ausgewiesen. Das Eigenkapital habe bei 5,070 Mrd. USD gelegen. Das gezeichnete Kapital sei mit 232,00 Mio. USD angegeben worden. Die Gesamtverbindlichkeiten seien mit 11,802 Mrd. USD testiert worden und die Bilanzsumme habe 16,872 Mrd. USD betragen. Das Unternehmen habe im Geschäftsjahr 2018 64.000 Mitarbeiter beschäftigt.



Bilanzprognosen für 2019 und 2020



Gemäß der Konsensschätzungen für 2019 könnte sich der Umsatz bei 15,2 Mrd. USD einfinden. Das EBIT könnte 952,0 Mio. USD betragen. Der Gewinn je Aktie wäre bei 1,52 zu avisieren und die Dividende könnte mit einer weiteren Zahlung von 0,16 USD je Quartal am Jahresende 2019 insgesamt 0,64 USD betragen. Die Nettoverschuldung des Konzerns könnte sich 2019 auf 5,06 Mrd. USD ausweiten. Für 2020 werde der Umsatz auf 15,4 Mrd. USD und das EBIT auf 1,12 Mrd. USD geschätzt. Der Gewinn je Aktie könnte bei 2,09 USD zu avisieren sein und die Dividende läge möglicherweise unverändert bei 0,64 USD. Die Nettoverschuldung könnte sich auf 5,01 Mrd. USD leicht abmildern.



Termine



Die Goodyear Tire & Rubber Company präsentiere voraussichtlich am 25. Oktober 2019 den Quartalsbericht für das dritte Quartal 2019. (Analyse vom 23.09.2019)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Goodyear-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Goodyear-Aktie:

12,44 EUR +1,19% (23.09.2019, 09:25)



Nasdaq-Aktienkurs Goodyear-Aktie:

13,82 USD +2,14% (20.09.2019)



ISIN Goodyear-Aktie:

US3825501014



WKN Goodyear-Aktie:

851204



Ticker-Symbol Goodyear-Aktie Deutschland:

GTR



Nasdaq Ticker-Symbol Goodyear-Aktie:

GT



Kurzprofil Goodyear Tire & Rubber Company:



Goodyear Tire & Rubber Company (ISIN: US3825501014, WKN: 851204, Ticker-Symbol: GTR, Nasdaq-Symbol: GT) ist ein weltweit führender Reifenhersteller, dessen Produkte in einer Vielzahl von Anwendungen zum Einsatz kommen. Reifen von Goodyear finden sich an Flugzeugen, an Bergbaugefährten, an Bussen, Motorrädern, Industrieausrüstungen und an Schwertransportern. Des Weiteren fertigt die Gesellschaft gummiartige Chemikalien für Industrieanwendungen. Das Unternehmen gehört zu den größten Betreibern von Anlagen zur Reifenrunderneuerung und kommerziellen Truck-Services. Goodyear Tire & Rubber betreibt über zahlreiche Werkstätten und Reifen-Outlets. (23.09.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Goodyear-Aktienanalyse von LYNX Broker:Die Experten von LYXN Broker nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goodyear Tire & Rubber Company (ISIN: US3825501014, WKN: 851204, Ticker-Symbol: GTR, Nasdaq-Symbol: GT) unter die Lupe.Die Goodyear Tire & Rubber Company entwickle, produziere, vermarkte und vertreibe Reifen aller Größenordnungen und für nahezu jeden Bedarf. Zu den bekanntesten Reifenmarken des Konzerns würden neben der Marke Goodyear auch Fulda, Dunlop, Sava, Kelly Tires und Debica gehören. Zudem produziere und vertreibe der Konzern Chemikalien und Produkte mit Bezug zu Gummi. Das Unternehmen gelte als einer der global führenden Produzenten von Reifen und baue dabei vor allem auf die bekannte Marke Goodyear. Insgesamt betreibe das Unternehmen 47 Produktionsanlagen in 21 Ländern. Der Konzern berichte in drei Segmenten, nämlich den Regionen Americas Europa, Mittlerer Osten und Afrika und Asien-Pazifik.Im dritten Quartal 2018 habe die Goodyear Tire & Rubber Company gemeinsam mit TireHub ein Joint-Venture im Verhältnis 50 zu 50 mit Bridgestone geformt. Auf diese Weise würden in den USA die Kräfte im Reifenvertrieb gebündelt. TireHub vertreibe fortan Autoreifen und Nutzfahrzeugreifen über Händler oder direkt an Privatkunden und bündle somit exklusiv das Vertriebsgeschäft der beiden großen Reifenanbieter der USA. Goodyear habe seinen Sitz in Akron im US-Bundesstaat Ohio und werde von CEO Richard J. Kramer geleitet. Gegründet worden sei die Goodyear Tire & Rubber Company bereits 1898.Reifen für jeden BedarfAuch in der Phase des automobilen Wandels in Richtung Elektrofahrzeug würden die Produkte von Goodyear weiter benötigt - anders sehe es bei Konzernen der Automobilzuliefererindustrie aus, die Technik für Verbrennungsmotoren wie beispielsweise Zylinderkopfdichtungen herstellen würden. Produkte des Hauses Goodyear kämen aber nicht allein in der Welt der PKWs zum Einsatz, sondern auch im Bereich von Nutzfahrzeugen und LKWs, Landwirtschafts- und Minenfahrzeugen, im Rennsport und im Bereich der Luftfahrt.Details zur Goodyear-AktieDie Aktien von Goodyear würden an der NASDAQ mit dem Börsenkürzel GT gehandelt. Die Wertpapiere würden unter anderem dem NASDAQ Composite angehören. Mit dem Ende des Geschäftsjahres 2018 seien rund 237 Mio. Aktien unverwässert und rund 239 Mio. Aktien auf verwässerter Basis ausstehend gewesen. Die größten institutionellen Aktionäre seien mit 9,97 Prozent BlackRock, mit 9,46 Prozent Vanguard, mit 4,99 Prozent BlackRock Fund Advisers, mit 4,72 Prozent LSV Asset Management, mit 4,12 Prozent Hotchkis & Wiley Capital Management, mit 3,90 Prozent Lyrical Asset Management, mit 3,79 Prozent Dimensional Fund Advisors Incorporated, mit 3,47 Prozent D.E. Shaw & Co und mit 3,09 Prozent Dimensional Fund Advisors LP.In den letzten fünf Jahren habe die Aktie rund 46 Prozent an Wert verloren, während der NASDAQ Composite im Vergleichszeitraum um rund 78 Prozent gestiegen sei. Die Wertpapiere seien somit ein deutlicher Underperformer. Der Markt bewerte den Konzern zum Zeitpunkt dieser Analyse mit 3,15 Mrd. USD. Die Aktien hätten via NYSE in den letzten 52 Wochen 24,85 USD im Hoch und 10,74 USD im Tief gekostet.Insgesamt würden sich seit Anfang des Jahres nur sieben Analysen finden, davon sechs mit einer Kurszielangabe. Das höchste Kursziel stamme von Jefferies, die am 5. Februar 2019 ein Ziel von 25,00 USD ausgegeben hätten. Die niedrigsten Kursziele hätten Citigroup und Morgan Stanley publiziert, die am 26. Juni 2019 und 30. Juli 2019 jeweils ein Ziel von 14,00 USD veröffentlicht hätten. Das Durchschnittskursziel dieser sechs Analysen liege bei 16,28 USD. Die Aktie sei zum Zeitpunkt dieser Analyse mit einem Schlusskurs von 13,53 USD an der NASDAQ aus dem Handel gegangen.Langfristige Chartanalyse – Goodyear-AktieSeit Anfang 2015 habe sich die Aktie von Goodyear zunächst in einem langsamen, aber gut erkennbaren Aufwärtstrend befunden und sich damit aus dem Bereich um die Marke von rund 20,00 USD bis auf gut 37,00 USD bewegt. Dies sei nicht ganz einer Verdopplung gleich gekommen. Der Weg dorthin sei jedoch mehr als beschwerlich gewesen und zwischenzeitlich immer wieder auftretende Rücksetzer hätten es einer sauberen Trendfolge mit entsprechendem Trademanagement recht schwer gemacht. Daraus habe sich jedoch der Vorteil ergeben, immer wieder verhältnismäßig günstig in den Wert einzusteigen. Anfang 2018 habe dann erneut Schwäche eingesetzt, von der sich der Wert nicht wie gewohnt habe erholen können und die zu einem Rutsch bis knapp vor 10,00 USD geführt habe - ohne nennenswerte Erholungsversuche. Der Schlusskurs am vergangenen Freitag habe nahe der 13,80 USD und somit nur knapp oberhalb der Bewegungstiefs gelegen.Aus charttechnischer Sicht zeige sich das Bild für Kaufgedanken alles andere als positiv, da die aktuell laufende Abwärtsbewegung bis dato jeden Versuch auf Stärke schon im Keim erstickt sei und immer wieder neue Bewegungstiefs gefolgt seien. Grundsätzlich müsste wenigstens der 20,00-USD-Bereich zurückerobert werden, um an nachhaltig funktionierende Käufe zu denken. Etwas aggressiver, aber gegebenenfalls ebenfalls denkbar wäre ein Abwarten auf einen Wechsel der aktuellen Tendenz fallender Hochs und fallender Tiefs zu steigenden Hochs und steigenden Tiefs, der eventuell schon eher eine Möglichkeit für Käufe bereithalte.Fundamentaldaten 2018