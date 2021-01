Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) startet furios ins neue Jahr, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Erfreulich sicherlich: Auch die großen Flaggschiffe, die zu den großen Sorgenkindern der vergangenen Wochen und Monate gehört hätten, hätten zulegen können. So habe etwa die Aktie des weltweit zweitgrößten Goldproduzenten Barrick Gold (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, TSE-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) über acht Prozent zulegen können. Auch andere große Werte wie Newmont (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM) oder auch Kirkland Lake (ISIN: US6516391066, WKN: 853823, Ticker-Symbol: NMM, NYSE-Symbol: NEM), die in den vergangenen Wochen alles andere als Freude bereitet hätten, hätten zu den größeren Gewinnern zum Jahresauftakt gehört. Auch Silber habe den Widerstand bei 26,50 Dollar knacken können und notiere aktuell über 27 Dollar. Entsprechend würden die Silberaktien, die schon in den vergangenen Wochen gut peformt hätten, weiter haussieren. Zu den großen Gewinnern hätten etwa Fortuna Silver (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) gezählt, aber auch Pan American Silver lege zu und das Chartbild bei der Aktie helle sich weiter auf.Die Bullen müssten nun am Ball bleiben. Der Sprung über die Marke von 1.900 Dollar sei ein starkes Zeichen gewesen. Die Performance der Minenaktien nähre die Prognose, dass der Sektor das Tief Ende November eingezogen habe. Allerdings habe es schon einmal Anfang November einen Ausbruchsversuch gegeben, der jäh von den Bären gekontert worden sei. Um das zu vermeiden, sollte die 1.900-Dollar-Marke nun von den Bullen verteidigt werden. Dann könne das erste Quartal einmal mehr zu einem starken Quartal im Edelmetallsektor werden. Das Kursziel für Gold bleibe bei 2.200 bis 2.300 Dollar. (05.01.2021/ac/a/m)