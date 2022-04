In Deutschland betrage die Inflationsrate aktuell 7,3 Prozent, was dem höchsten Stand seit der Wiedervereinigung entspreche. Gold gelte traditionell als Schutz vor Geldentwertung.



Begrenzt würden die Gold-Aufschläge allerdings durch die steigenden Kapitalmarktzinsen. Da Gold eine zinslose Anlage sei und mithin keine regelmäßigen Erträge abwerfe, belaste ein Umfeld mit steigenden Zinsen die Gold-Nachfrage. Die Realzinsen - also die Nominalzinsen abzüglich der Inflation - würden ebenfalls steigen, lägen aber meist immer noch klar im negativen Bereich. Letzteres lindere den Zinsdruck auf den Goldpreis etwas.



Die Goldminenaktien seien mittlerweile erwacht und würden sich prächtig entwickeln. Tendenz: Weiter aufwärts. Sollte dem Goldpreis der nachhaltige Ausbruch über 2.000 Dollar gelingen, dürfte die Party erst richtig losgehen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis nähert sich wieder der runden Marke von 2.000 US-Dollar, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".Bis zum Mittwochmittag sei der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) um rund acht Dollar bis auf 1.975 Dollar gestiegen. Auch in Euro gerechnet habe der Goldpreis zugelegt und zuletzt bei 1.824 Euro notiert. Die Preise würden sich in der Nähe einmonatiger Höchststände bewegen.