Soweit sei es freilich noch nicht und auch wenn die Börse heute emotional reagiere. Der Goldpreis profitiere, werde als sicherer Hafen gesucht. Normalerweise seien solche Safe-Haven-Rallys mit Vorsicht zu genießen. Solche Bewegungen würden dazu neigen, genauso rasch zu enden, wie sie begonnen hätten - nämlich dann, wenn die Märkte wieder zur Normalität zurückkehren würden. Die Tatsache, dass Gold nach wie vor überverkauft sei und die Zurückeroberung der zumindest psychologisch wichtigen 1.800-USD-Marke würden aber Mut machen, dass die Rally durchaus Bestand haben könnte. Und auch Silber könne sich behaupten.



Nach den deutlichen Verlusten der letzten Tage dürfte das Sentiment sich abgekühlt haben. Die Minenaktien hätten ebenfalls das getan, was man habe erwarten dürfen: Sie hätten die Gaps geschlossen, die durch den plötzlichen Goldpreisanstieg gerissen worden seien. Damit stünden die Ampeln auch hier auf grün. Zumal in der Abwärtsbewegung ein Gap gerissen worden sei, das nun nach oben geschlossen werden sollte. Nachdem der Goldpreis die 1.835 USD überwunden habe, habe sich das Chartbild gebessert. Die Tatsache, dass wir nun noch einmal unter diesen Bereich gefallen seien, ändere daran nichts. Gold könne aus technischer Sicht nun den nächsten wichtigen Widerstandsbereich bei 1.900 USD anlaufen.



Für die Minenaktien seien das gute Nachrichten. Viele Minen stünden in den Startlöchern. (26.11.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis kann sich heute im frühen Handel über die 1.800-USD-Marke arbeiten, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Gründe seien natürlich nicht sehr erfreulich. Gold profitiere von der Verunsicherung an den Aktienmärkten weltweit. Eine neue Variante des Corona-Virus, zuerst entdeckt in Südafrika, mache sich breit. Wie gut der Impfschutz wirke, sei nicht klar. Erinnerungen würden wach an das Frühjahr 2020, als das Corona-Virus die Weltwirtschaft zum Erliegen gebracht habe.