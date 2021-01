Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) kam gestern deutlich unter Druck, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Laut der alten Börsen-"Weisheit" würden die Minen häufig dem Goldpries vorauslaufen. Doch wer lange genug dabei sei, wisse auch: Das stimme manchmal und manchmal eben nicht. Von daher sollte man das immer mit Vorsicht genießen. Dennoch scheinen die Minen das zarte Pflänzchen, das sich Aufwärtstrend nennt, nicht gleich wieder vertrocknen lassen zu wollen, so die Experten von "Der Aktionär". Zumal in den kommenden Wochen die Berichtssaison starte. Und die - auch das sei kein Geheimnis - dürfte erneut stark ausfallen. Immerhin dürfte der durchschnittliche Goldpreis, den die Goldproduzenten als Verkaufspreis erzielt hätten, zwischen 1.850 und 1.900 Dollar je Unze liegen. Das wiederum dürfte erneut zu einem starken Cashflow geführt haben, zumal es keine Anzeichen gebe, dass die Kosten im vierten Quartal gestiegen seien.Der Rücksetzer beim Goldpreis gestern sei etwas aus dem Nichts gekommen - natürlich seien als Gründe die Senats-Wahl in Georgia angeführt worden. Doch hier scheine man eher auf der zwanghaften Suche nach Gründen fündig geworden zu sein. Gold habe kurz durchschnaufen müssen. Das habe der Goldpreis nun getan. Im Idealfall könnten die Bullen die 1.900 Dollar als wichtige Unterstützung verteidigen. Die Blicke sollten sich nach einer - kurzen - Konsolidierung wieder nach oben richten. Mit Blick auf die Minenaktien sollte die anstehende Berichtssaison und der Jahresausblick der meisten Produzenten für Rückenwind sorgen. (07.01.2021/ac/a/m)