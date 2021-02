Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte in den vergangenen Tagen zwar die Marke von 1.800 Dollar wieder überwinden, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bislang seien die Analysten der kanadischen Bank davon ausgegangen, dass der Goldpreis die Marke von 2.300 Dollar im laufenden Jahr erreichen werde. Jetzt hätten sie das Kursziel auf 2.100 Dollar reduziert. Damit würden sie zwar noch immer mit steigenden Kursen rechnen. Doch das Aufwärtspotenzial scheine begrenzt. Auch bei Silber würden die Experten vorsichtiger und würden nun mit 29 statt mit 32 Dollar rechnen. Die reduzierten Kursziele würden die Analysten in der steigenden Wahrscheinlichkeit einer rascheren Erholung der Weltwirtschaft durch die Impfungen sehen. Die Analysten würden davon ausgehen, dass der Goldpreis vor allem in der zweiten Jahreshälfte Fahrt aufnehmen werde. Der bestimmende Faktor hinter dem Aufwärtstrend bei Gold und Silber werde aber nach Ansicht der CIBC die Inflation sein. Sie werde in den kommenden Quartalen Fahrt aufnehmen. Auch mit dem niedrigeren Kursziel für Gold und Silber würden sie bullish für den Minensektor bleiben, der nach wie vor attraktive Bewertungen biete.Es spreche vieles dafür, dass die Inflation in den kommenden Monaten an Bedeutung gewinnen werde. Da die Notenbanken bereits angekündigt hätten, nicht sofort gegensteuern zu wollen, dürfte das Gold und Silber in die Karten spielen. Für die Notenbanken sei es ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite dürfe die Inflation nicht außer Kontrolle geraten, auf der anderen Seite dürfe die Erholung nicht gefährdet werden. DER AKITONÄR bleibt bei seinem Kursziel: Die nächste Aufwärtsbewegung sollte Gold in den Bereich von 2.300 Dollar tragen. Silber sollte 35 Dollar erreichen, aber auch die 40 Dollar scheinen in der kommenden Bewegung nicht ausgeschlossen, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär". (09.02.2021/ac/a/m)