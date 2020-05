Es gebe beinah unendlich viele beschreibbare Szenarien. In den letzten Wochen hätten sich die Treasury-Renditen in einer sehr großen Bandbreite bewegt - von 0,54 Prozent am 9. März 2020 bis 1,19 Prozent am 18. März 2020. Diese ganze Spanne sei niedriger als zu Beginn der Krise. Ebenso habe sich der US-Dollar-Korb von einem Tiefstand von 95 am 9. März auf 103 am 20. März 2020 bewegt. Angesichts der Volatilität der Vermögensmärkte sei es heute schwieriger als je zuvor, für alle Variablen des Modells den richtigen Weg zu finden. Es sei wahrscheinlich, dass sich einige Parameter auf bislang unbekannte Niveaus bewegen würden. Innerhalb von zwei Hauptszenarien sei dies versuchsweise darstellbar: Einer "V-förmigen" und einer "U-förmigen" wirtschaftlichen Erholung. Frühere Krisen würden eher auf eine U-förmige Erholung hindeuten, dennoch sollten beide Szenarien veranschaulicht und einander gegenüberstellt werden.



Die V-förmigen Konjunkturerholungsprognose unterstelle, dass die Auswirkungen von COVID-19 auf die Wirtschaft weitgehend vorübergehender Natur seien. Das bedeute, dass die wirtschaftlichen Aktivitäten wieder aufgenommen würden, wenn die Praktiken der sozialen Distanzierung aufhören würden, der globale Handel wieder in Gang komme und die in den ersten zwei Quartalen des Prognosehorizonts angewandte Lockerung der Politik in den letzten beiden Quartalen rückgängig gemacht werden könne. Der Abwärtsdruck auf die Treasury-Renditen nehme in diesem Szenario zunächst ab, in der zweiten Hälfte des Prognosehorizonts würden die Renditen steigen. Die spekulative Positionierung in Gold-Futures nehme von einem erhöhten Ausgangspunkt aus aufgrund der abnehmenden Besorgnis der Marktteilnehmer allmählich ab. In diesem Szenario steige Gold zwar anfänglich stark an, gebe jedoch all seine Gewinne bis zum Ende des Zeitraums mehr als zurück.



Die U-förmige Konjunkturerholungsprognose unterstelle, dass die Weltwirtschaft Mühe habe, sich von COVID-19 zu regenerieren. Die von den Zentralbanken und Finanzbehörden zur Verfügung gestellten Fazilitäten würden stark in Anspruch genommen und ausgeweitet. Weitere geldpolitische Lockerungsmaßnahmen wären in diesem Szenario möglich. Der Abwärtsdruck auf die Treasury-Renditen nehme mit der Lockerung zu. Die spekulative Positionierung bei Goldterminkontrakten steigt auf Niveaus, denen wir zwar nahe gekommen sind, die wir aber in der Vergangenheit nie erreicht haben, so die Experten von WisdomTree Europe. Die Niveaus würden bis zum Prognosehorizont erhöht bleiben. Dies spiegele die Besorgnis der Märkte über den Zustand der Welt und die künftigen Folgen beispielloser politischer Maßnahmen wider. Im U-Szenario steige der Goldpreis zu Beginn des Prognosehorizonts über 2.000 US-Dollar pro Unze - und markiere damit ein Allzeithoch - und er steige dann weiter an, bis er das erste Quartal 2021 bei 2.200 US Dollar pro Unze beende.



Die Experten von WisdomTree Europe würden glauben, dass eine U-förmige wirtschaftliche Erholung wahrscheinlicher sei als die einer V-förmigen. Daher könnten auch nach dem 1. Quartal 2021 geld- und fiskalpolitische Stimulierungsmaßnahmen im Spiel sein. Die Experten würden zwar glauben, dass die inflationären Auswirkungen im kommenden Jahr gedämpft sein würden, aber es bestehe die Gefahr, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt so viel frisch geprägtes Geld, Steuererleichterungen und Schecks, die der Öffentlichkeit angeboten würden, eine inflationäre Wirkungen auslösen könnten. Dieses Risiko nehme zu, wenn die Entwöhnung von diesen politischen Impulsen schwierig werde. Die Goldpreise könnten möglicherweise auf Jahre hinaus Unterstützung finden, wenn die Inflation infolge des heutigen Konjunkturanreizes ansteige. (06.05.2020/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Im 1. Quartal 2020 gerieten die Vermögensmärkte unter die Räder, so Nitesh Shah, Director, Research bei WisdomTree.Der Einbruch der Nachfrage durch den plötzlichen Stopp der globalen Aktivitäten im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie habe zu einem abrupten Rückgang der zyklischen Vermögenspreise von Aktien über Kredite bis hin zu Basismetallen und Öl geführt. Es schien nirgendwo Schutz zu geben, so die Experten von WisdomTree Europe. Selbst Gold ( ISIN XC0009655157 WKN 965515 ) habe sich anfangs nicht immun gegen den Verkaufsdruck gezeigt. Aber aus einem ganz bestimmten Grund: Die großen Aktienabzüge hätten einen Durst nach Liquidität aufkommen lassen. Der steile Rückgang der Risikoaktiva habe dazu geführt, dass die Anleger Gold verkauft hätten, um Mittel zur Deckung ihrer Margenforderungen zu generieren. Das sei ein Beweis für die Rolle von Gold als liquide Anlage gewesen. Jetzt, da die Zentralbanken dem System beispiellose Mengen an Liquidität zugeführt und große Swap-Linien eröffnet hätten, scheine der Verkaufsdruck auf Gold nachgelassen zu haben. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels steige der Goldpreis und übertreffe das zuletzt im Dezember 2012 erreichte Niveau.