Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Goldpreis (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) konnte sich in der vergangenen Woche zwar von seinen zyklischen Tiefs erholen, tut sich aber schwer, sich deutlich nach oben abzusetzen, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Aus charttechnischer Sicht sei die Rallye der vergangenen Woche zwar erfreulich gewesen, doch nüchtern betrachtet sei es erst einmal nur eine Reaktion auf die deutlich überverkaufte Situation gewesen, in der sich Gold, Silber und auch Minenaktien befunden hätten. Wichtige Widerstände nach oben hätten bei dieser Bewegung noch nicht wieder überwunden werden können, womit die Korrektur weiter als übergeordnete Bewegung in Kraft bleibe. Für Ed Moy, einem ehemaligen Direktor der U.S. Mint, sei das aber kein Grund zur Sorge. Er sehe laut dem US Magazin Barrons weiteres Aufwärtspotenzial für Gold im kommenden Jahr. "Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Unsicherheit darüber, wie sich die Wirtschaft nach dem Einbruch ausgelöst durch die Pandemie weiter fortsetzen wird", sage er. Dazu würden sich die historisch enormen Stimuli gesellen, die von den Regierungen und Notenbanken aufgelegt würden.Aus fundamentaler Sicht spreche weiterhin vieles für weiter steigende Goldpreis. Auch von Seiten des US-Dollars komme Unterstützung. Der Greenback habe in den vergangenen Wochen deutlich abgewertet. Es sehe allerdings danach aus, als sei die Korrektur noch nicht abgeschlossen. Bislang sei es nur eine Reaktion auf die deutlich überverkaufte Situation gewesen. Eine erste wichtige Marke liege im Bereich von 1.850 Dollar. Doch wichtiger wäre ein Ausbruch über 1.900 Dollar und natürlich das Zwischenhoch im 1.970-Dollar-Bereich. Auch Silber und die Minen hätten noch einige Arbeit vor sich. Auch wenn die Aussichten für Gold für das kommende Jahr weiterhin gut seien, so fehle aktuell doch der zündende Funke, um diese Korrektur zu beenden. (07.12.2020/ac/a/m)