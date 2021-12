Desweiteren habe Goldman Sachs eine Liste von Aktien erstellt, die sich durch starkes Wachstum, hohe Margen und qualitativ hochwertige Produkte unterscheiden würden und daher in Krisenzeiten das Mittel der Wahl sein sollten.



Die Geschichte zeige, dass es trotz aller Korrekturen an den Börsen langfristig keine Alternativen zu Aktien gebe. Mit Alphabet, Booking Holdings (ISIN: US09857L1089, WKN: A2JEXP, Ticker-Symbol: PCE1, NASDAQ-Symbol: BKNG), Marvell Technology (ISIN: US5738741041, WKN: A3CNLD, Ticker-Symbol: 9MW, NASDAQ-Symbol: MRVL), Match Group (ISIN: US57667L1070, WKN: A2P75D, Ticker-Symbol: 4MGN, NASDAQ Ticker-Symbol: MTCH), Autodesk (ISIN: US0527691069, WKN: 869964, Ticker-Symbol: AUD, NASDAQ-Symbol: ADSK), PayPal (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) (Kauflimit bei 150 Euro), Meta Platforms (ISIN: US30303M1027, WKN: A1JWVX, Ticker-Symbol: FB2A, NASDAQ-Symbol: FB), United Therapeutics (ISIN: US91307C1027, WKN: 923818, Ticker-Symbol: UTH) und Etsy (ISIN: US29786A1060, WKN: A14P98, Ticker-Symbol: 3E2, NASDAQ-Symbol: ETSY) befinden sich gleich neun von zehn Aktien aus der Übersicht von Goldman Sachs bereits auf der Empfehlungsliste des "Aktionärs".



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die neu entfachten Corona- und Zinsängste sorgen derzeit für Turbulenzen an den Börsen, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Gehe es nach Experten von Goldman Sachs, dann dürfte der Markt noch länger zur Schwäche neigen. Daher müssten Anleger nun selektiver vorgehen.Laut der US-Investmentbank sei die starke Entwicklung des S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0), in diesem Jahr v.a. auf zehn Megacaps zurückzuführen, die mittlerweile 31% der Gewichtung im Index ausmachen würden. Alleine Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL), Microsoft (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Symbol: MSFT), NVIDIA (ISIN: US67066G1040, WKN: 918422, Ticker-Symbol: NVD, NASDAQ-Symbol: NVDA), Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) und Alphabet (ISIN: US02079K3059, WKN: A14Y6F, Ticker-Symbol: ABEA, Nasdaq-Symbol: GOOGL) seien für 51% der Performance seit April verantwortlich.