Kurzprofil Goldman Sachs Group Inc.:



Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) gehört zu den weltweit führenden Investmentbanken. Die US-Gesellschaft mit Sitz in New York betreut internationale Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen sowie vermögende Privatanleger. (15.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Goldman Sachs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) unter die Lupe.Goldman Sachs setze den jüngsten positiven Newsflow der US-Banken fort und melde ebenfalls glänzende Zahlen. Goldman Sachs könne dabei die Erwartungen der Analysten übertreffen - sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis. Gewinntreiber seien das Investmentbanking und die Handelssparte gewesen.Konkret habe der Gewinn je Aktie bei 14,93 Dollar je Aktie (5,4 Mrd. Dollar) gelegen. Das sei eine Steigerung von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Analysten hätten lediglich mit 10,11 Dollar je Anteilsschein gerechnet.Auch die Erlöse seien top: Ausgewiesene 13,6 Mrd. Dollar würden ein Plus von mehr als 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr und auch einen Wert bedeuten, den die Experten nicht erwartet hätten. Die Analysten hätten nämlich lediglich 11,7 Mrd. Dollar auf ihren Zetteln gehabt.Das Highlight: Nach den ersten neun Monaten stehe unter dem Strich bereits ein Gewinn von 17,7 Mrd. Dollar - und damit mehr, als die Bank bisher je in einem Gesamtjahr verdient habe.Die Geschäfte der US-Banken würden de facto hervorragend laufen. Und Goldman Sachs stehe auf der Empfehlungsliste des AKTIONÄR. Seit Januar dieses Jahres würden Anleger, die von Anfang dabei seien, mit 38,5 Prozent vorn liegen.Da die Aussichten für die Branche weiter stimmen, sollten Investoren in jedem Fall die Gewinne unverändert laufen lassen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Kursziel für die Goldman Sachs-Aktie laute 420,00 Euro. (Analyse vom 15.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)